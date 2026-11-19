Các lãnh đạo APEC bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng Năm APEC 2027 tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy xung lực hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Sáng 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33.

Hội nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, với sự tham dự của Quốc vương Brunei, Tổng thống các nước Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Mỹ, Mexico, Nga, Peru, Philippines; Thủ tướng các nước Canada, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Papua New Guinea, Thái Lan, Australia, Singapore; Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), đại diện Đài Bắc Trung Hoa và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, hội nghị thảo luận về tình hình và xu thế phát triển lớn của kinh tế thế giới và khu vực, cơ hội và thách thức đối với tăng trưởng, thương mại và đầu tư, cũng như định hướng hợp tác của APEC.

Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC chụp ảnh chung trước hội nghị cấp cao. Ảnh: APEC

Hội nghị tái khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy hợp tác, hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Các lãnh đạo cũng đề cao vai trò và sứ mệnh của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, đồng thời là vườn ươm các ý tưởng đột phá, góp phần mở ra những động lực tăng trưởng mới, giúp các thành viên vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trước những chuyển biến sâu sắc của thế giới và khu vực.

Hội nghị nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho thương mại và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị cấp cao APEC. Ảnh: TTXVN

Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất, khai thác tiềm năng của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, đề cao tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng APEC mở, năng động, tự cường và hòa bình

Trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi mang tính thời đại với nhiều cơ hội và thách thức lớn đan xen, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác và gắn kết giữa các nền kinh tế nhằm tận dụng cơ hội.

Nguồn lực và động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chỉ được giải phóng và phát huy khi tri thức, nhân lực và nguồn vốn lưu chuyển thông suốt. Sức chống chịu và năng lực tự cường chỉ thực sự vững chắc khi chuỗi cung ứng, hạ tầng kết nối được vận hành hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chuyển đổi càng sâu sắc, hợp tác và đối thoại càng trở nên cần thiết và cấp bách. Sự nghi kỵ và thiếu hụt lòng tin cần được hóa giải thông qua đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế vì thách thức chung chỉ có thể được cùng giải quyết bằng hành động tập thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, ra đời sau giai đoạn dài thế giới chia cắt và xung đột, APEC là biểu tượng của nỗ lực hàn gắn, kết nối, thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì thịnh vượng chung. Trên nền tảng chủ nghĩa khu vực rộng mở, tinh thần đi đầu khởi xướng, tầm nhìn thời đại về phát triển và cam kết mạnh mẽ của 21 nền kinh tế thành viên, APEC đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển vượt bậc của châu Á - Thái Bình Dương.

Trước những biến động sâu sắc của thế giới và khu vực, hơn bao giờ hết, APEC cần khẳng định bản lĩnh và sứ mệnh của mình để giữ vững nền tảng thành công và kiến tạo động lực mới cho tương lai thịnh vượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất ba định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC.

Thứ nhất, tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực.

Thứ hai, khai mở những không gian phát triển chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Khi mô hình tăng trưởng dựa trên các động lực truyền thống đã tới hạn thì chìa khóa cho phát triển bền vững là sự bứt phá về năng suất của nền kinh tế.

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm tối ưu cho các khuôn khổ thể chế thế hệ mới, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực.

Thứ ba, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển. Trong một thế giới vận động không ngừng, sự cạnh tranh và khác biệt quan điểm là khó tránh khỏi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở và xây dựng, là nhịp cầu để các bên hóa giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng các thành viên APEC xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và thế hệ tương lai.

Các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là các định hướng lớn cho hợp tác trong giai đoạn mới.