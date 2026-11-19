Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, sáng 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi gặp lại nhau; đánh giá cao việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao và những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua.

Đánh giá cao vai trò của Mỹ trong APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mỹ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 và trân trọng mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược; đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Tổng thống Donald Trump đối với quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ổn định, cân bằng, bền vững, cùng có lợi; đồng thời tích cực giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Donald Trump nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch APEC 2027.

Tổng thống đánh giá cao các hoạt động và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026.

Ông khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao những kết quả hai nước đạt được thời gian qua và phương hướng thúc đẩy thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức vào tháng 12 tại Mỹ.