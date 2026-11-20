Sáng 20/11, tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” của thanh niên Việt Nam tại Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 16-20/11, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp triển khai, với sự tham gia của đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức khởi động vào tháng 4/2025. Hai bên đã tổ chức các chặng tại Trùng Khánh, Quảng Tây và Quảng Đông. Hành trình lần này tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Vân Nam.

Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với Việt Nam, Trung Quốc không chỉ là láng giềng gần gũi, mà còn gắn bó sâu sắc với lịch sử cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng nhiều năm chiến đấu bên cạnh các nhà cách mạng Trung Quốc, kết nên tình hữu nghị sâu sắc "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Với sự phối hợp chủ động, tâm huyết và sáng tạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, chỉ trong thời gian ngắn, 4 chuyến "Hành trình đỏ" đã nối tiếp nhau đi qua Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông và chặng dừng chân tại Vân Nam lần này mang ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hoá, đa dạng hóa của Việt Nam.

Qua hơn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trên nền tảng phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc, thực chất và toàn diện nhất, vững bước xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn theo mục tiêu tổng thể "6 hơn".

Gìn giữ 'nguồn gen đỏ' của tình hữu nghị Việt-Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần đoàn kết.

Thế hệ hôm nay cần viết tiếp những trang mới bằng tri thức, năng lực sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân; tin tưởng khép lại "Hành trình đỏ" tại Vân Nam sẽ mở ra một hành trình hữu nghị mới.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ cách mạng Việt - Trung với "3 không ngừng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng và gìn giữ "nguồn gen đỏ" của tình hữu nghị Việt - Trung.

Mỗi bạn trẻ sẽ thấm nhuần sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Việt Nam gợi mở hãy biến những xúc cảm thiêng liêng tại các "địa chỉ đỏ" thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên; trở thành những sứ giả lan tỏa mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc tới đông đảo thanh, thiếu niên và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên, nhi đồng để bồi dưỡng hạt giống hữu nghị từ sớm, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người thăm lại Côn Minh tháng 3/1959.

Không ngừng phát huy tinh thần thanh niên trong kết nối hạ tầng chiến lược và tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các kỹ sư trẻ, chuyên gia trẻ, doanh nhân trẻ hai nước sẽ trực tiếp dấn thân vào những công trình thế kỷ này, để những chuyến tàu kết nối Vân Nam với Việt Nam thực sự trở thành "những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chụp ảnh với đại biểu và thanh niên Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tuổi trẻ hai nước cần tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai" bền vững trong thế kỷ 21.

Các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ và doanh nhân trẻ Việt Nam - Trung Quốc hãy nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải quyết những bài toán lớn của phát triển từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn, tự động hoá đến kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực mà tỉnh Vân Nam và các địa phương Việt Nam có rất nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau.

Chiều 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân nghe giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. Những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý được lưu giữ cẩn thận đã tái hiện thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc ở đây. Ảnh: TTXVN