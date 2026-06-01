Đắk Lắk:

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về ‘‘Nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 28/5/2026.

Mục đích nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức đối với vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH); đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách vận hành thông suốt, hiệu quả sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẳng định “TDCSXH là ‘trụ cột’ của hệ thống an sinh xã hội, đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm công bằng xã hội”, UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu “đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính kịp thời”.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với hoạt động TDCSXH trong giai đoạn mới là nhiệm trọng tâm hàng đầu được nêu trong Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW cùng các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với việc sử dụng nguồn vốn TDCSXH, gắn với đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động TDCSXH tại địa phương.

Tỉnh Đắk Lắk khuyến khích phát triển các nền tảng số cho tín dụng chính sách, giúp người dân nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ tín dụng chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, công khai chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện TDCSXH tại điểm giao dịch nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thực hiện TDCSXH.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng ngân hàng số, số hóa quy trình quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, chú trọng thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành để cập nhật và quản lý đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội; khuyến khích phát triển các nền tảng số cho tín dụng chính sách, kiểm soát tín dụng đen một cách hiệu quả. Việc này giúp người dân nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ TDCSXH.

Để góp phần giảm nghèo thông tin về TDCSXH cho người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk xây dựng các chuyên mục cho chương trình truyền thông về TDCSXH, giảm nghèo bền vững với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDCSXH đến các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng truyền thông đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện tốt các chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, các chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, định hướng thị trường với việc triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn.