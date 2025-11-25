Thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất ba xã Pú Nhung, Tạ Ma và Rạng Đông, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên hôm nay mang diện mạo mới với 21 bản, hơn 2.400 hộ và 12.300 nhân khẩu. Nơi đây quy tụ 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, đậm đà bản sắc văn hoá vùng Tây Bắc, trong đó người Mông chiếm hơn 66%, người Kháng chiếm trên 25%.

Địa bàn rộng, đồi núi chia cắt mạnh, dân cư phân tán tạo áp lực lớn cho công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối phát triển nông thôn mới. Thách thức là vậy nhưng chính điều đó lại thôi thúc địa phương tìm cách đổi mới, đưa thông tin đến từng bản, từng hộ với phương châm “dân biết – dân hiểu – dân làm – dân thụ hưởng”.

Ngay sau khi tiếp nhận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống thôn bản, xác định nhóm đối tượng cần truyền thông, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tuyến nội dung. Mục tiêu lớn nhất là tạo sự thay đổi từ nhận thức, để dù sống ở bản xa nhất, người dân cũng tiếp cận được thông tin, hiểu được ý nghĩa của chương trình và chủ động tham gia.

Pú Nhung tìm cách đổi mới, đưa thông tin đến từng bản, từng hộ dân.

Để đạt được điều này, Pú Nhung triển khai truyền thông qua nhiều kênh song song. Hệ thống loa truyền thanh không dây hoạt động đều đặn hàng ngày, cập nhật các chính sách mới, cảnh báo thiên tai, thông tin dịch bệnh và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.

Bưu điện văn hóa xã trở thành điểm “giao thông tin” quan trọng, cung cấp dịch vụ bưu chính, báo chí, truy cập Internet và hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Đến nay, 95% khu dân cư đã phủ sóng viễn thông; số người sử dụng điện thoại thông minh, Internet tăng mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho truyền thông số ở vùng cao.

Trên nền tảng hạ tầng kết nối, xã xây dựng cổng thông tin điện tử, vận hành phần mềm quản lý văn bản, hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm chuyên môn như kế toán, tư pháp, hộ tịch. Bộ máy hành chính hoạt động minh bạch, gọn nhẹ hơn; người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngay tại thôn bản. Mục tiêu đến năm 2030, 100% tổ chức trong hệ thống chính trị vận hành trên môi trường số, toàn bộ thôn bản phủ sóng 4G/5G và một nửa người dân có chữ ký số.

Song hành với truyền tải chủ trương, xã đặc biệt chú trọng truyền thông thay đổi hành vi. Ở các bản Rạng Đông, Phiêng Pi hay Háng Chua, mô hình “Dân vận khéo”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” được duy trì, giúp bà con mạnh dạn hơn với kinh tế hàng hóa.

Hội Phụ nữ xã cũng lan tỏa phong trào “5 sạch”; Đoàn Thanh niên xây dựng tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp; Hội Nông dân hình thành các tổ liên kết trồng cà phê, mắc ca… Những mô hình này tạo môi trường để người dân vừa trao đổi kinh nghiệm, vừa lan tỏa cách làm mới.

Các lớp tập huấn, truyền thông cộng đồng được tổ chức định kỳ, cung cấp kiến thức pháp luật, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và hướng dẫn bảo vệ môi trường. Công tác khuyến nông, khuyến lâm tập trung vào cây chủ lực như mắc ca, cà phê, xoài, dứa, giúp thu nhập bình quân đạt 34,7 triệu đồng/người/năm.

Để thông tin thực sự “đến tận tay người dân”, xã phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng đoàn thể. Hội Phụ nữ phụ trách nhóm hộ trẻ, hộ kinh doanh; Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; Đoàn Thanh niên hỗ trợ công nghệ số; Mặt trận Tổ quốc phối hợp nắm bắt tâm tư và tạo đồng thuận xã hội. Các buổi sinh hoạt thôn bản trở thành diễn đàn mở, nơi chính quyền đối thoại, lắng nghe từng khó khăn và phản hồi kịp thời.

Cùng với đó, người dân nhiều bản vùng sâu bắt đầu chủ động theo dõi tin tức, học kỹ thuật qua mạng xã hội, Youtube hay nhóm Zalo cộng đồng. Những hộ đi đầu trong đổi mới tư duy được mời chia sẻ kinh nghiệm, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Đến năm 2030, Pú Nhung kỳ vọng tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 5%, toàn dân được quản lý sức khỏe bằng sổ điện tử và tất cả thôn bản trang bị loa truyền thanh, Internet tốc độ cao.