Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, xã Ninh Châu (Quảng Trị) đang tạo dấu ấn rõ nét bằng cách huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị, khơi dậy vai trò chủ thể của người dân và triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Mục tiêu xã hướng đến là nâng thu nhập, cải thiện đời sống, tạo bước chuyển bền vững cho nông thôn, đưa Ninh Châu trở thành vùng quê hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc truyền thống.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng ủy và chính quyền xã đã xác định nâng cao thu nhập là nhiệm vụ then chốt. Từ đó, Ninh Châu tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa, ưu tiên mô hình gắn với chuỗi giá trị và sản xuất bền vững.

Với các chính sách hỗ trợ nông – lâm – thủy sản, địa phương tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển các mô hình theo hướng hữu cơ, mở rộng liên kết tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra ổn định.

Một góc xã Ninh Châu (Quảng Trị).

Nông dân trong xã từng bước tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào canh tác, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất. Mô hình chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản cải tiến, vùng chuyên canh chất lượng cao… đã mang lại thu nhập vững vàng cho nhiều hộ gia đình.

Song song với nông nghiệp, Ninh Châu quan tâm phát triển các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm và sinh kế tại chỗ. Nhiều cơ sở sản xuất đã thích nghi nhanh với thị trường, đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. Những bước đi đó góp phần làm đa dạng cơ cấu kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thuần túy, từ đó nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Minh chứng rõ nhất cho diện mạo mới của Ninh Châu có thể thấy tại thôn Quảng Xá – khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận năm 2020. Từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, Quảng Xá nay đã khoác lên mình diện mạo mới với hệ thống giao thông khang trang, 95% đường trục thôn và ngõ xóm được bê tông hóa, đảm bảo kết nối thông suốt. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%, toàn bộ nhà ở kiên cố và bán kiên cố, không còn tình trạng nhà tạm bợ.

Điều làm nên sức sống của thôn chính là tinh thần chủ động của người dân. Họ mạnh dạn chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang mô hình sản xuất tập trung, tham gia liên kết chuỗi, mở rộng chăn nuôi, phát triển thương mại – dịch vụ. Nhiều gia đình có thu nhập khá, góp phần đưa mức thu nhập bình quân toàn thôn lên 47 triệu đồng/người/năm.

Nhờ những nỗ lực trên, diện mạo xã Ninh Châu thay đổi từng ngày. Đến nay, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới và 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 5/23 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa – thể thao được nâng cấp. Các mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa tăng mạnh, góp phần nâng thu nhập, ổn định đời sống. Những hoạt động văn hóa cộng đồng được khôi phục và duy trì thường xuyên, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết.

Trong thời gian tới, Ninh Châu đặt mục tiêu tiếp tục tạo đột phá, hướng đến hoàn thiện toàn bộ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới rộng khắp, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong phát triển quê hương. Chương trình giảm nghèo bền vững được lồng ghép chặt chẽ với chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong xã.

Ngoài ra, xã tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên đầu tư cho các thôn còn khó khăn, đồng thời tiếp tục nâng cấp hạ tầng thiết yếu, mở rộng không gian sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.