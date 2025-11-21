Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét tại nhiều địa phương. Đóng góp vào thành quả chung ấy là nỗ lực bền bỉ của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, những người luôn tiên phong trong tuyên truyền, vận động cộng đồng cùng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng các hoạt động thiết thực và phù hợp với đời sống cơ sở.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tập trung triển khai tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa hình thức, đưa thông tin đến tận từng thôn, bản, tổ phụ nữ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức hơn 1.300 buổi tuyên truyền, thu hút trên 69.500 người tham dự. Nội dung được truyền tải phong phú, bao gồm bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng mô hình thôn xanh – sạch – đẹp, phổ biến các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai liên tục giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, nhiều địa phương hình thành phong trào tự giác dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng, lan tỏa các thói quen sống văn minh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Phụ nữ Lạng Sơn tham gia hoạt động thể thao tại địa phương.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, hội phụ nữ các cấp vận động hội viên cùng người dân phát quang trên 450 mét đường làng, ngõ xóm; xây dựng 41 nhà vệ sinh, 9 lò đốt rác quy mô hộ gia đình; trồng mới hơn 11.300 cây chuỗi ngọc và 20 bồn hoa tạo cảnh quan xanh. Toàn bộ cơ sở hội trong tỉnh đều hỗ trợ ít nhất 5 gia đình hoàn thành tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” và “gia đình 5 có, 3 sạch”, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình NTM.

Công tác hỗ trợ hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cũng được chú trọng. Hội LHPN tỉnh đã phân bổ nguồn lực giúp 92 hội viên phụ nữ nghèo triển khai mô hình nhà tiêu đạt chuẩn. Nhiều hộ đang khẩn trương hoàn thiện xây dựng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh truyền thông về môi trường, việc nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn là nội dung quan trọng trong chương trình NTM mà các cấp hội tích cực đảm trách. Hội phụ nữ các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển sinh kế thông qua nhiều hình thức như tiếp cận vốn vay, tập huấn khoa học kỹ thuật, tạo liên kết sản xuất.

Từ đầu năm 2025, các cấp hội đã đứng ra nhận ủy thác cho 1.067 hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp phụ nữ đầu tư mở rộng mô hình kinh tế gia đình, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Đồng thời, hội cũng phối hợp tổ chức 63 lớp tập huấn chuyên đề cho 1.005 hội viên về kỹ thuật trồng cây đặc sản, chăm sóc vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Nhờ tuyên truyền sát thực tế và triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, các cấp hội phụ nữ đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới tại Lạng Sơn. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh hiện đạt 10,93 tiêu chí/xã; 19/61 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; 12/61 xã hoàn thành tiêu chí thu nhập.