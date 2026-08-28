Đà Nẵng:

Luật Tiếp cận thông tin 2026 đã nêu rõ các nguyên tắc “Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin”, “...đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số; đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân”.

Trên quy mô toàn quốc, Đà Nẵng nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm các địa phương ứng dụng hiệu quả công nghệ số, nền tảng số để phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, dịch vụ thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp. Điều này được minh chứng qua kết quả vận hành Danang Smart City - Nền tảng ứng dụng di động "siêu tiện ích" tích hợp đa dịch vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn cùng du khách đến Đà Nẵng.

Ngày 27/8, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho ra mắt tiện ích “Thông tin chuyến bay” trên ứng dụng Danang Smart City.

Được triển khai dựa trên việc chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực từ hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành sân bay - AODB, tiện ích “Thông tin chuyến bay” giúp người dùng không còn phải chen chân trước bảng điện tử hay lo lắng lỡ chuyến vì đổi cửa ra tàu bay bất ngờ. Chỉ với vài thao tác chạm, người dân và du khách đã có thể nắm lộ trình, định vị nhanh nhà ga và chủ động chọn phương tiện di chuyển đến/đi sân bay…

Tiện ích "Thông tin chuyến bay" là tiện ích mới được Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cung cấp cho người dân và du khách trên ứng dụng Danang Smart City.

Cụ thể, 4 tính năng nổi bật của tiện ích mới gồm: Tra cứu thông tin chuyến bay - Cập nhật chính xác giờ bay, nhà ga, quầy làm thủ tục, cửa khởi hành và trạng thái chuyến bay theo thời gian thực; Nhận thông báo khi có thông tin thay đổi - Nhận cảnh báo tức thì ngay trên điện thoại khi có điều chỉnh về lịch bay, giờ cất/hạ cánh hoặc thay đổi cửa ra tàu bay;

Bản đồ sân bay trực quan - Dễ dàng tìm kiếm quầy thủ tục, khu vực soi chiếu, cửa khởi hành và các tiện ích bên trong sân bay quốc tế Đà Nẵng với sơ đồ dẫn đường chi tiết; Tra cứu phương tiện di chuyển - Gợi ý linh hoạt các lựa chọn di chuyển đến/đi từ sân bay như xe buýt, taxi, xe công nghệ.

Cũng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp cùng du khách, trong các tháng trước đó, ứng dụng Danang Smart City đã liên tục bổ sung các dịch vụ như: Tra cứu giá đất, tìm kiếm thú cưng, thuê đất ngắn hạn, phân hệ ký số toàn dân, chatbot giải đáp thủ tục hành chính Danang AI...

Theo Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng, Danang Smart City, hiện đã là một nền tảng cốt lõi trong hệ sinh thái đô thị thông minh của Đà Nẵng. Cùng với việc liên tục không ngừng đơn giản hóa tác vụ thường nhật, một điểm sáng đột phá của nền tảng Danang Smart City, là đón đầu xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các tiện ích Danang AI, Bình dân học AI và ký số cá nhân.

Đặc biệt, Danang Smart City không những tiếp cận được sâu rộng đến người dân, mà còn thể hiện sự linh hoạt, bám sát thực tiễn khi cập nhật nhanh các tập dữ liệu như bản đồ TP Đà Nẵng mới, giá đất đô thị Quảng Nam cũ, cùng các địa điểm Văn hóa - Du lịch, bản đồ số... để thích ứng với tình hình sáp nhập các địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó hỗ trợ bảo đảm luồng thông tin cung cấp tới người dân luôn thông suốt, liền mạch và chính xác.