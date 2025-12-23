50 loại dữ liệu được tích hợp trên các nền tảng chính quyền số

Câu chuyện thực tế của Đà Nẵng trong ứng dụng AI và dữ liệu mở để điều hành đô thị vừa được ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại hội thảo chuyên đề “AI trong quản trị, điều hành đô thị thông minh”. Đây là 1 trong 5 phiên hội thảo chuyên đề của hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á (Vietnam - Asia Smart City Summit) 2025 diễn ra ngày 23/12 tại Hà Nội.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI và dữ liệu mở phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Ông Trần Ngọc Thạch cho hay, Thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu chính thức triển khai Đề án thành phố thông minh từ năm 2018 và đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu trong giám sát, điều hành đô thị thông minh. Việc triển khai điều hành đã được thực hiện trên môi trường điện tử gắn với dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo - AI.

Cụ thể, Cổng dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng hiện đăng tải gần 1.500 bộ dữ liệu, thu hút hơn 1.100 tài khoản đăng ký sử dụng và hơn 5,8 triệu lượt truy cập. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào, miễn phí, đầy đủ và kịp thời để triển khai các ứng dụng tiện ích số phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền và cho các doanh nghiệp, startup và cá nhân để phát triển các ứng dụng và dịch vụ mới.

Trong đó, hơn 50 loại dữ liệu được sử dụng tích hợp lên các nền tảng chính quyền số như ứng dụng DaNang Smart City, Hệ thống IOC, Bản đồ mưa ngập thành phố Đà Nẵng... Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, nhiều dữ liệu đã được khai thác để triển khai các ứng dụng phòng, chống dịch hiệu quả như bản đồ Covid, biểu đồ diễn biến ca bệnh Covid-19…

Đà Nẵng cũng đã triển khai giai đoạn 1 của Trung tâm IOC cấp thành phố, đóng vai trò điều hành trung tâm, cũng như các OC phường xã và các OC chuyên ngành với hơn 22 nhóm dịch vụ, 65 bài toán phân tích thông minh và 180 dịch vụ giám sát. Qua đó, giúp chuyển dịch công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ môi trường truyền thống sang môi trường số dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Các bài toán chính dựa trên dữ liệu và AI của Trung tâm IOC thành phố Đà Nẵng, theo ông Trần Ngọc Thạch, có thể kể đến như: Giám sát, phân tích dữ liệu hồ sơ dịch vụ công và phản ánh, kiến nghị của người dân, đưa ra cảnh báo tức thời khi hồ sơ sắp đến hạn (trước 24h), trễ hạn hoặc có đánh giá không hài lòng; dự báo khối lượng hồ sơ phát sinh đối với một số thủ tục như cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giám sát và phát hiện qua camera các trường hợp tập trung đông người tại khu vực một cửa, đổ rác trái quy định,…

Ngoài ra, thông qua công cụ AI, nền tảng IOC còn tổng hợp, phân tích các tin tức trên mạng xã hội, phân tích, đánh giá sắc thái, cảnh báo khi có các đề cập liên quan đến thành phố cần tập trung xử lý. Trong công tác phòng, chống thiên tai, nền tảng IOC đã thực hiện giám sát, phân tích và gửi tự động cảnh báo khi phát hiện các điểm mưa lớn kéo dài, các điểm ngập đô thị, trực quan hóa dữ liệu xả lũ thủy điện, mực nước các sông… để cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó kịp thời.

Giải pháp, cách làm giúp Đà Nẵng có thành công bước đầu

Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm của Đà Nẵng về ứng dụng AI và dữ liệu mở trong điều hành đô thị, ông Trần Ngọc Thạch cho hay, để đạt được bước đầu triển khai chỉ đạo, điều hành vận hành và phát triển đô thị, dựa trên dữ liệu và công nghệ, thành phố đã ưu tiên triển khai 5 trụ cột gồm: Cơ chế - Dữ liệu - Kết nối - Tính toán thông minh - Nguồn lực, nhân lực.

Trong đó, bên cạnh việc ban hành các quy chế, kế hoạch chia sẻ và sử dụng dữ liệu số phục vụ chỉ đạo, điều hành, tạo lập và cung cấp dữ liệu số cũng là một giải pháp đã được Đà Nẵng tập trung triển khai. Thành phố đã sớm nhận diện vai trò, tầm quan trọng của dữ liệu trong điều hành đô thị thông minh.

Đến nay, Đà Nẵng đã phát triển Cổng dữ liệu mở; xây dựng, hoàn thiện các ứng dụng, cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành như CSDL cán bộ công chức, CSDL đất đai, CSDL đăng ký doanhg nghiệp…. Các CSDL được kết nối, chia sẻ dùng chung qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố. Đồng thời, Đà Nẵng cũng đã triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia, Hệ thống thông tin và CSDL của bộ ngành để phục vụ xử lý nghiệp vụ chuyên ngành.

Theo thống kê của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng, đã có hơn 50 loại dữ liệu được sử dụng tích hợp lên các nền tảng chính quyền số như ứng dụng DaNang Smart City, Hệ thống IOC, Bản đồ mưa ngập thành phố Đà Nẵng...

Một trụ cột ưu tiên khác của Đà Nẵng là hỗ trợ kết nối, lấy dữ liệu IoT từ hiện trường. Ngoài thúc đẩy phát triển, phủ sóng 5G, Đà Nẵng đã triển khai mạng truyền dẫn, kết nối thiết bị IoT và hỗ trợ miễn phí cho cá nhân, doanh nghiệp sử dụng. Mạng LoRaWireless (năng lượng thấp, vùng phủ rộng) đã kết nối IoT và cho cộng đồng sử dụng chung, phát triển ứng dụng 23 trạm, phủ sóng cơ bản kín trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Giải pháp triển khai trung tâm dữ liệu, tính toán AI để triển khai các ứng dụng đô thị thông minh cũng được chú trọng. Đà Nẵng đã hình thành trung tâm dữ liệu phục vụ chính quyền số, gồm: Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng, 250 máy chủ, 121 tủ rack, dung lượng lưu trữ 1.000 TB, đạt chuẩn quốc tế Tier III và TIA-942C Rated-3; triển khai dự án Lab AI hỗ trợ doanh nghiệp, trường học thí điểm các ứng dụng AI; thu hút dự án Trung tâm dữ liệu AI phục vụ doanh nghiệp có quy mô, tầm cỡ khu vực.

Đặc biệt nhấn mạnh trụ cột nguồn nhân lực AI, ông Trần Ngọc Thạch cho biết, Đà Nẵng đã thành lập Trung tâm đào tạo, thiết kế AI để phát triển nhân lực, doanh nghiệp AI và thu hút đầu tư vào AI. Hiện nay, thành phố đã hình thành liên minh 7 trường đại học; tổ chức để các chuyên gia nước ngoài cập nhật công nghệ mới cho 70 giảng viên; tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho hơn 500 học viên là kỹ sư đã ra trường. Và trong năm 2025, các trường đại học mở thêm ngành thiết kế vi mạch bán dẫn và AI, tuyển sinh thêm gần 1.000 sinh viên.