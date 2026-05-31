Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Một mục tiêu đặt ra đến năm 2030 đã được Thành ủy Đà Nẵng xác định rõ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là “Cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ số; hầu hết dịch vụ cung cấp cho người dân đều sử dụng qua tài khoản VNeID và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 85%...”.

Thời gian qua, nhiều mô hình, giải pháp mới đã được Thành phố Đà Nẵng triển khai nhằm khơi thông nguồn dữ liệu công, một yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng đột phá cho nền kinh tế số và xã hội số của thành phố và đất nước. Thực tế, mô hình hành chính công chủ động hiện đang được triển khai trên địa bàn thành phố là một minh chứng cho quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ của chính quyền.

Việc các địa phương triển khai mô hình hành chính công chủ động được nhận định sẽ góp phần vào việc giảm nghèo thông tin, đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao năng lực tiếp cận tri thức, dịch vụ công và các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, từ đó hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng xã hội số bao trùm.

Tại diễn đàn Vietnam - Asia DX Summit 2026, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình hành chính công chủ động.

Chia sẻ tại diễn đàn Vietnam - Asia DX Summit 2026 mới đây, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, mô hình hành chính công chủ động đang được thành phố triển khai nhằm chuyển từ phương thức “người dân, doanh nghiệp tự tìm hiểu và nộp hồ sơ” sang phương thức “chính quyền chủ động phát hiện nhu cầu, nhắc nhở, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục”.

Mô hình này lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy các sự kiện phát sinh trong đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp làm tín hiệu kích hoạt dịch vụ. Hệ thống được xây dựng theo hướng kết nối, khai thác dữ liệu từ các hệ thống liên quan như y tế, thuế, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Quy trình vận hành mô hình hành chính công chủ động tại Đà Nẵng cơ bản gồm 3 bước: Hệ thống tự động phát hiện các sự kiện như trẻ được sinh ra, giấy phép sắp hết hạn, doanh nghiệp đến kỳ kê khai thuế; hệ thống đối soát, xác thực thông tin và hỗ trợ tạo lập, điền trước hồ sơ điện tử trên cơ sở dữ liệu đã có; hệ thống gửi thông báo qua Email, SMS, Zalo để người dân, doanh nghiệp kiểm tra, xác nhận và thực hiện thủ tục.

Tạo nền tảng để chính quyền chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân

Thông tin về kết quả triển khai, ông Hồ Quang Bửu cho biết: Qua triển khai thí điểm, hệ thống đã ghi nhận khoảng 4.600 hồ sơ điện tử, quản lý, theo dõi khoảng 15.400 giấy phép đã số hóa, gửi khoảng 33.900 thông báo đến người dân, doanh nghiệp qua các kênh Email, SMS, Zalo; mức đánh giá hài lòng trung bình đạt 4,2/ 5 sao.

Một số kịch bản tiêu biểu đã được triển khai gồm có khai sinh liên thông chủ động, trong đó dữ liệu chứng sinh từ bệnh viện được chuyển sang hệ thống để hỗ trợ phụ huynh thực hiện khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ; nhắc kê khai thuế chủ động cho hơn 8.000 hồ sơ doanh nghiệp; và nhắc hạn, gia hạn giấy phép đối với các giấy phép, giấy chứng nhận có thời hạn.

Bước đầu, mô hình hành chính công chủ động tại Đà Nẵng đã mang lại một số hiệu quả rõ nét như giảm thời gian tra cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ; hạn chế việc kê khai lại thông tin đã có; giảm khối lượng hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thủ công cho cán bộ; đồng thời, tăng tính minh bạch, chủ động và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được kết nối đầy đủ, chất lượng dữ liệu chưa đồng nhất, một số thủ tục liên thông vẫn phải thao tác trên nhiều hệ thống. Cùng với đó, việc kết nối với các cơ sở dữ liệu do bộ, ngành Trung ương quản lý cần tiếp tục được hỗ trợ, hướng dẫn và chấp thuận chính thức.

Trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng các kịch bản dịch vụ có dữ liệu sẵn sàng, phát sinh nhiều hồ sơ và tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đồng thời chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng tỷ lệ tự động hóa và đẩy mạnh truyền thông để người dân, doanh nghiệp hiểu, tin tưởng và sử dụng dịch vụ.

“Có thể khẳng định, hành chính công chủ động là hướng đi phù hợp trong xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ. Việc triển khai mô hình tại Đà Nẵng không chỉ đổi mới cách cung cấp dịch vụ công, mà còn tạo nền tảng để chính quyền chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu, công nghệ và quy trình liên thông”, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.