Đây là chương trình tình nguyện quốc tế với sự tham gia của các tình nguyện viên DB Dream Leader Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu và gắn kết thanh niên hai quốc gia, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về an toàn cho cộng đồng địa phương. Các hoạt động trọng tâm được triển khai tại Trường THCS Cao Xá và Trường THCS Gia Cẩm (tỉnh Phú Thọ), nơi tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội được lan tỏa thông qua những hành động thiết thực.

Chương trình có sự tham gia của 56 thành viên, bao gồm đại diện Quỹ Văn hoá DB Kim Jun Ki, Công ty Bảo hiểm DBI, 20 tình nguyện viên DB Dream Leader Việt Nam, 20 tình nguyện viên DB Dream Leader Hàn Quốc, cùng ban tổ chức chương trình và đội ngũ tình nguyện viên phiên dịch. Sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm chung giữa thanh niên 2 nước.

Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng địa phương

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tình nguyện đã tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục về phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, an toàn giao thông và kỹ năng ứng phó thiên tai với sự tham gia của gần 200 người tại Trường THCS Cao Xá. Đáng chú ý, bên cạnh các hoạt động dành cho học sinh, chương trình còn kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn cho phụ huynh, qua đó mở rộng phạm vi tác động ra ngoài khuôn khổ nhà trường, hướng tới xây dựng nền tảng an toàn cho toàn bộ cộng đồng địa phương.

Trong hoạt động lần này, đoàn tình nguyện cũng có những chia sẻ về tầm quan trọng của việc thành lập các đội ứng phó thiên tai do người dân địa phương tự quản lý và hoạt động như đội tự quản an ninh, đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện, qua đó tạo tiền đề cho việc hình thành văn hóa an toàn cộng đồng bền vững, vượt ra ngoài những hỗ trợ mang tính đơn lẻ.

Trao tặng vật tư phòng cháy chữa cháy - y tế

Đoàn tình nguyện đã trao tặng các vật tư liên quan đến phòng cháy chữa cháy và phòng y tế cho Trường THCS Cao Xá và Trường THCS Gia Cẩm, nhằm góp phần nâng cao sự an toàn trong môi trường học đường. Đồng thời, tại Trường THCS Cao Xá, đoàn cũng thực hiện các hoạt động tình nguyện cải thiện cơ sở vật chất giáo dục như vẽ tranh tường cho thư viện, nhằm mang đến cho học sinh không gian học tập an toàn và thoải mái hơn.

“Trải nghiệm thực tế - hành trình trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu”

Hoạt động tình nguyện lần này đã trở thành cơ hội để các bạn tình nguyện viên DB Dream Leader trực tiếp tiếp cận và tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề của cộng đồng tại địa phương. Các bạn đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để hợp tác, cùng nhau giải quyết những vấn đề chung, qua đó mở rộng góc nhìn với tư cách là công dân toàn cầu và những nhà lãnh đạo tương lai.

Đại diện Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki cho biết: “Hoạt động tình nguyện quốc tế Việt - Hàn DB Dream Leader lần này không chỉ đơn thuần là ‘tình nguyện’, mà còn là minh chứng tiêu biểu cho sự kết nối giữa thanh thiếu niên và cộng đồng địa phương xoay quanh giá trị chung là an toàn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình giao lưu quốc tế và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.”

Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki và Công ty Bảo hiểm DBI cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội mang tầm quốc tế thông qua chương trình học bổng DB Dream Leader, nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế.