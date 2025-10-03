Ngày 3/10, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu đặc biệt, cứu sống một Thiếu tá quân y nhờ lá gan hiến tặng từ anh ruột của bệnh nhân.

Theo đó, Thiếu tá, y sĩ quân y Đ.V.C (40 tuổi) công tác tại một đơn vị phía Nam. Anh C. có tiền sử viêm gan B mạn tính, điều trị bằng thuốc kháng virus Tenofovir. Tuy nhiên, do bận công tác, anh C. đã ngưng thuốc hơn một tháng. Trước khi nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi, vàng da, xét nghiệm cho thấy chức năng gan suy giảm nhanh.

Chỉ trong 48 giờ, bệnh nhân chuyển từ tỉnh táo sang hôn mê gan độ IV, rối loạn đông máu nặng, tiên lượng tử vong. Hội đồng chuyên môn xác định ghép gan khẩn cấp là giải pháp duy nhất.

Trước tình huống khẩn cấp đó, anh trai bệnh nhân (44 tuổi) đã tình nguyện hiến một phần gan cứu em. Trong 2 ngày, quy trình sàng lọc và chuẩn bị phẫu thuật hoàn tất. Ca mổ kéo dài hơn 8 giờ, huy động hàng trăm y bác sĩ và kỹ thuật viên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cùng hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngay sau ghép, lá gan mới hoạt động tốt. Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số hồi phục tích cực. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Thiếu tá, BS.CKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng kíp mổ cho biết: “Tình trạng suy gan cấp tiến triển quá nhanh, nếu không được ghép khẩn cấp, bệnh nhân chắc chắn tử vong. Đây thực sự là cuộc chạy đua với tử thần. Khoảnh khắc bệnh nhân nắm tay anh trai sau phẫu thuật khiến cả ê-kíp xúc động, tự hào về ý nghĩa nhân văn của nghề y trong Quân đội".

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh: “Nếu ca ghép đầu tiên phải nhờ tới 15 chuyên gia Bệnh viện 108 hỗ trợ, thì ở ca thứ 9 này, chỉ còn 2 chuyên gia với vai trò quan sát. Điều này khẳng định kíp mổ 175 đã làm chủ kỹ thuật ghép gan, cả trong tình huống cấp cứu”.

Các bác sĩ cũng cảnh báo người bệnh viêm gan B tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc kháng virus. Việc ngừng thuốc đột ngột khiến virus bùng phát, hệ miễn dịch phản ứng mạnh gây viêm gan cấp, dễ dẫn đến suy gan tối cấp và tử vong. Việc điều chỉnh thuốc chỉ thực hiện theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ.