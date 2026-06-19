AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp đầu tư công nghệ. Nếu trước đây trọng tâm là ứng dụng phần mềm, thì hiện nay hạ tầng số đang trở thành yếu tố quyết định khả năng triển khai và khai thác AI trong thực tế.

Xu hướng này được phản ánh rõ tại DCCI Summit 2026, nơi quy tụ các chuyên gia công nghệ, đơn vị vận hành Data Center, nhà cung cấp Cloud và doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Những chủ đề như AI Infrastructure, Multi-Cloud, Hybrid Cloud và Green Data Center cho thấy thị trường đang chuyển từ việc khám phá AI sang xây dựng nền tảng để AI tạo ra giá trị thực tiễn.

Gian hàng trưng bày của VDO và Seagate tại DCCI Summit 2026

VDO và Seagate mang đến lời giải cho bài toán hạ tầng AI

Với vai trò Nhà tài trợ Bạc, VDO và Seagate đã giới thiệu hệ sinh thái AI Infrastructure dựa trên hai thành phần cốt lõi: năng lực tính toán hiệu năng cao và nền tảng lưu trữ dữ liệu quy mô lớn.

Tại sự kiện, VDO giới thiệu các giải pháp máy chủ GPU hiệu năng cao phục vụ huấn luyện mô hình AI, suy luận (Inference), phân tích dữ liệu và xử lý các khối lượng công việc lớn. Không chỉ cung cấp hạ tầng tính toán, VDO còn chia sẻ định hướng xây dựng nền tảng AI đồng bộ, kết nối giữa máy chủ, lưu trữ, dữ liệu, Cloud và Data Center nhằm bảo đảm khả năng mở rộng, tối ưu hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Đồng hành cùng VDO, Seagate giới thiệu các giải pháp lưu trữ thế hệ mới, nổi bật là ổ cứng HDD 32TB cùng các dòng SkyHawk AI, IronWolf Pro và Exos dành cho doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. Đại diện Seagate cũng chia sẻ về công nghệ Mozaic và lộ trình nâng dung lượng ổ cứng lên tới 44TB trong tương lai, góp phần giải quyết bài toán tăng trưởng dữ liệu trong kỷ nguyên AI.

Sự kết hợp giữa năng lực triển khai hạ tầng của VDO và công nghệ lưu trữ tiên tiến từ Seagate mang đến một hệ sinh thái AI Infrastructure hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả dữ liệu và sẵn sàng cho các ứng dụng AI quy mô lớn.

Đại diện VDO và Seagate giới thiệu các giải pháp hạ tầng AI tại DCCI 2026

Thu hút hơn 600 lượt khách tham quan

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, gian hàng VDO và Seagate đã thu hút hơn 600 lượt khách tham quan, bao gồm các chuyên gia công nghệ, đối tác, đơn vị vận hành Data Center và doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp hạ tầng AI.

Nhiều cuộc trao đổi chuyên sâu đã diễn ra xoay quanh các chủ đề như triển khai AI trong doanh nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư hạ tầng, quản trị dữ liệu và xây dựng hệ thống có khả năng mở rộng trong dài hạn.

Sự quan tâm từ khách tham quan cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với AI Infrastructure, Data Center và các giải pháp lưu trữ dữ liệu phục vụ chiến lược chuyển đổi số. Đây cũng là cơ hội để VDO và Seagate chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình triển khai thực tế giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình ứng dụng AI.

Nền tảng cho tăng trưởng số bền vững

Khi AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị, hạ tầng số đang trở thành nền tảng của chiến lược phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh hiệu năng, doanh nghiệp cần một hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, quản trị dữ liệu hiệu quả và tối ưu chi phí vận hành.

Thông qua sự hiện diện tại DCCI Summit 2026, VDO tiếp tục khẳng định năng lực trong lĩnh vực hạ tầng số, Data Center và AI Infrastructure. Cùng với Seagate, VDO đang góp phần xây dựng nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả dữ liệu, triển khai AI trên quy mô lớn và tạo động lực cho tăng trưởng số bền vững.

Phương Dung