Dự án của Meta có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD, bao gồm chi phí xây dựng hạ tầng dữ liệu và các chương trình phát triển cộng đồng liên quan.

Trung tâm dữ liệu mới của Meta được thiết kế để cung cấp công suất lên tới 1GW. Ảnh: Meta

Cơ sở tại Lebanon sẽ là trung tâm dữ liệu thứ hai của công ty mẹ Facebook tại bang Indiana. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, khuôn viên này được thiết kế để cung cấp công suất lên tới 1GW, mang lại sự linh hoạt cho Meta trong việc vận hành các nền tảng kỹ thuật số cốt lõi song song với các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng trưởng nóng.

Trong bối cảnh các hệ thống AI đòi hỏi năng lực tính toán ngày càng lớn, các cơ sở quy mô gigawatt đang trở thành yếu tố sống còn.

Những khuôn viên lớn cho phép các công ty tập trung năng lực tính toán mật độ cao, đồng thời hỗ trợ băng thông lớn hơn, độ trễ thấp hơn và độ tin cậy được cải thiện.

Meta khẳng định địa điểm tại Indiana được xây dựng với tầm nhìn mở rộng dài hạn và đón đầu các thay đổi công nghệ. Quy mô này nhằm hỗ trợ cả các dịch vụ hiện có và tham vọng AI trong tương lai mà không cần xây dựng các cơ sở riêng lẻ.

Về mặt nhân sự, dự án dự kiến tạo ra hơn 4.000 việc làm vào thời điểm xây dựng cao điểm. Sau khi đi vào vận hành, khoảng 300 vị trí cố định sẽ làm việc tại đây.

Meta cũng cam kết hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua việc tài trợ 1 triệu USD mỗi năm trong vòng 20 năm cho Quỹ Cộng đồng Boone REMC để hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình.

Ngoài ra, công ty sẽ đầu tư hơn 120 triệu USD vào hạ tầng nước, nâng cấp đường xá và lưới điện tại Lebanon.

Meta tuyên bố sẽ chi trả toàn bộ chi phí năng lượng, nước và xử lý nước thải cần thiết để vận hành cơ sở.

Trung tâm dữ liệu cam kết sử dụng 100% năng lượng sạch và hướng tới chứng nhận LEED Gold. Để tiết kiệm nước, cơ sở sẽ sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng khép kín, tái sử dụng nguồn nước tuần hoàn.

Meta cho biết hệ thống này sẽ không tiêu tốn nước trong phần lớn thời gian trong năm.

Công ty cũng đặt mục tiêu hoàn trả 100% lượng nước tiêu thụ trở lại các lưu vực địa phương, thông qua việc hợp tác với Arable để triển khai công nghệ tưới tiêu cho nông dân và cải tạo hệ sinh thái lạch Deer Creek.

