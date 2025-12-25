Đưa Việt Nam thành trung tâm AI hàng đầu khu vực ASEAN

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh làn sóng AI - Cloud - GPU đang thúc đẩy nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng mạnh trên toàn châu Á, Việt Nam đang dần nổi lên như một điểm đến mới nhờ hạ tầng viễn thông được cải thiện, môi trường chính trị - xã hội ổn định và định hướng chuyển đổi số rõ ràng.

Thực tế, việc ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa và ứng dụng AI vào vận hành, đã kéo theo nhu cầu cấp thiết về năng lực tính toán đặt trong nước. Mục đích là vừa để tối ưu tốc độ xử lý và độ ổn định, vừa đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn thông tin và chủ quyền dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Create Capital Vietnam, Haimaker và liên doanh Vietnam Data Gen vừa công bố kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền quy mô 100MW. Liên doanh Vietnam Data Gen do Create Capital Việt Nam cùng Haimaker hợp tác đầu tư thành lập, với sự tham gia của một số nhà đầu tư chiến lược toàn cầu.

Kế hoạch hợp tác phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền quy mô 100MW được đánh giá là một trong những sáng kiến hạ tầng số tham vọng nhất từ trước tới nay, nhằm đưa Việt Nam trở thành AI hub có chủ quyền của ASEAN.

Việc phát triển dự án nêu trên cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược tại Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, trong đó AI được xác định là lĩnh vực đột phá, đóng vai trò trọng tâm trong phát triển kinh tế quốc gia.

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường kinh tế số tăng trưởng nhanh trong khu vực, với lực lượng kỹ sư công nghệ chất lượng cao, chi phí cạnh tranh và dư địa đầu tư lớn trong hạ tầng dữ liệu. Đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia kiến tạo nền tảng số quốc gia, hướng tới phát triển bền vững, toàn diện và bao trùm.

Theo các dự báo thị trường, quy mô nền kinh tế AI của Việt Nam có thể đạt 120-130 tỷ USD vào năm 2040, được thúc đẩy bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu.

Phát biểu về ý nghĩa chiến lược của dự án, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc cách mạng công nghiệp hóa số. Dự án trung tâm dữ liệu AI công suất 100MW này sẽ là một trong những cột mốc quan trọng, thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời từng bước khẳng định vị thế một quốc gia có chủ quyền AI trên bình diện toàn cầu, với năng lực tính toán hiệu năng cao, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia”.

Chiến lược triển khai mạng lưới trung tâm dữ liệu AI chủ quyền 100MW

Thông tin cụ thể về dự án phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền quy mô 100MW tại Việt Nam, liên doanh Vietnam Data Gen cho hay, tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 1 tỷ USD, sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn nhằm bám sát tiến độ lấp đầy nhu cầu thị trường và kiểm soát rủi ro đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1, khởi động tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, với công suất 10-20MW, tổng vốn 100-200 triệu USD, chiếm khoảng 10 - 20% tổng mức đầu tư; giai đoạn 2, mở rộng lên 40 - 60MW, vốn đầu tư 400 - 600 triệu USD, chiếm 40 - 60% tổng vốn; giai đoạn 3, hoàn thiện toàn bộ mạng lưới lên 100MW, sử dụng phần vốn còn lại để đạt năng lực trung tâm AI cấp quốc gia và khu vực.

Cách tiếp cận theo từng giai đoạn cho phép dự án xây dựng nền tảng vững chắc, đồng thời tạo dư địa mở rộng linh hoạt và phát triển bền vững trong dài hạn.

Về chiến lược triển khai, các trung tâm dữ liệu AI sẽ được đặt tại nhiều khu vực đáp ứng đồng thời 3 yếu tố cốt lõi gồm: Nguồn điện ổn định, chi phí cạnh tranh; hạ tầng mạng, cáp quang và kết nối quốc tế chất lượng cao; mật độ doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ cao tập trung.

Mỗi trung tâm được thiết kế theo mô hình giá đỡ mật độ cao, áp dụng khung quản trị dữ liệu có chủ quyền, kết hợp AI Cloud đa thuê bao và colocation, qua đó hình thành “hạ tầng lõi” cho nền kinh tế dịch vụ AI - bao gồm LLM, AI Agent doanh nghiệp, API suy luận, viễn thông, nghiên cứu khoa học sử dụng GPU và các dịch vụ tính toán hiệu năng cao khác.

Công ty CEH đã trở thành khách hàng đầu tiên của dự án phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền quy mô 100MW tại Việt Nam.

Mạng lưới AI Data Center/AI Cloud 100MW hướng tới các nhóm khách hàng có nhu cầu tính toán lớn và tiêu chuẩn quản trị dữ liệu nghiêm ngặt, như cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và doanh nghiệp công nghệ phát triển ứng dụng AI.

“Sứ mệnh của chúng tôi là đưa AI có chủ quyền đến với mọi doanh nghiệp và bộ, ngành tại Việt Nam. Cùng với CRC, VDG và các nhà đầu tư, đối tác toàn cầu như Supermicro, chúng tôi đang xây dựng một hạ tầng số hiện đại - nơi dữ liệu, giá trị và đổi mới sáng tạo được lưu giữ và phát triển trong nước”, ông Su Le, nhà sáng lập Haimaker chia sẻ.

Với thỏa thuận cung cấp dịch vụ mới được Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin CEH và liên doanh Vietnam Data Gen ký kết ngày 11/12, CEH đã trở thành khách hàng đầu tiên của dự án, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực ASEAN.