Theo văn phòng công tố Paris, cơ quan chuyên trách tội phạm mạng của Pháp đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến X, sau nhiều tháng xem xét các cáo buộc về thao túng thuật toán và phát tán nội dung độc hại trên nền tảng này. Elon Musk cùng cựu CEO của X là Linda Yaccarino đã nhận được giấy triệu tập từ phía Pháp vào ngày 20/4, nhưng đều từ chối xuất hiện để trả lời thẩm vấn.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, vào tháng 2, Elon Musk từng chỉ trích cuộc điều tra là một “đòn tấn công mang động cơ chính trị”, sau khi giới chức Pháp tiến hành khám xét văn phòng X tại Paris. Tuy nhiên, các công tố viên Pháp cho biết họ có đủ cơ sở để tiếp tục mở rộng điều tra sang cấp độ hình sự do tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ yêu cầu của nghị sĩ Pháp Éric Bothorel hồi đầu năm 2025. Trọng tâm điều tra xoay quanh cáo buộc rằng X đã sử dụng thuật toán nhằm thao túng nội dung để gây ảnh hưởng tới đời sống chính trị tại Pháp.

Ngoài ra, giới chức cũng đặc biệt quan tâm đến việc chatbot trí tuệ nhân tạo Grok bị cáo buộc cho phép người dùng tạo và lan truyền các nội dung phủ nhận Holocaust, cũng như các hình ảnh deepfake khiêu dâm không có sự đồng thuận của người dùng. Đây là những nội dung đang bị nhiều quốc gia phương Tây siết chặt quản lý do nguy cơ gây tổn hại xã hội và xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng.

Các nhà điều tra đang xem xét liệu Musk và các công ty của ông có cố tình buông lỏng kiểm soát để những nội dung deepfake độc hại lan truyền trên nền tảng hay không. Trong số đó có cả các hình ảnh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em được tạo ra bằng AI dựa trên hình ảnh của những người không hề cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân.

Không chỉ riêng Pháp, nhiều cơ quan quản lý trên thế giới cũng đang mở các cuộc điều tra nhằm vào X và Grok. Văn phòng Tổng chưởng lý bang California của Mỹ hiện cũng được cho là đang xem xét các hoạt động liên quan đến nền tảng này.

Các cuộc điều tra quốc tế phản ánh mối lo ngày càng lớn về khả năng AI tạo sinh bị lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch, nội dung cực đoan và hình ảnh giả mạo nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, X trở thành tâm điểm vì chính sách kiểm duyệt lỏng lẻo hơn kể từ khi Elon Musk tiếp quản Twitter vào cuối năm 2022 và đổi tên nền tảng thành X.

Nhiều nhà lập pháp châu Âu cho rằng X đã giảm mạnh số lượng nhân sự kiểm duyệt nội dung, khiến khả năng kiểm soát thông tin độc hại suy yếu đáng kể. Điều này đặc biệt nhạy cảm tại châu Âu, nơi Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các đạo luật nghiêm khắc hơn nhằm quản lý AI và các nền tảng mạng xã hội lớn.

