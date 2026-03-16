Chỉ chưa đầy 6 tuần sau khi Elon Musk sáp nhập SpaceX với công ty trí tuệ nhân tạo xAI trong một thương vụ mà ông định giá tới 1,25 nghìn tỷ USD, tỷ phú giàu nhất thế giới đã thừa nhận rằng startup AI của mình “đã không được xây dựng đúng ngay từ đầu” và hiện phải tái cấu trúc từ nền móng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nền tảng hiện thuộc quyền sở hữu của SpaceX, Elon Musk cho biết xAI đang trong quá trình “xây dựng lại”. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi hàng loạt đồng sáng lập và nhân sự cấp cao của công ty lần lượt rời đi, làm dấy lên nhiều nghi vấn về sự ổn định của dự án AI đầy tham vọng.

Làn sóng rời đi của các nhà sáng lập

Những biến động nhân sự tại xAI diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Mới nhất trong tuần này, hai nhà nghiên cứu là Zihang Dai và Guodong Zhang được cho là đã rời công ty.

Trước đó vào tháng trước, nhà nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là Jimmy Ba cũng tuyên bố chia tay xAI trong một bài đăng trên X. Ông cảm ơn Musk và viết rằng mình “biết ơn vì đã được góp phần đồng sáng lập từ những ngày đầu”.

Việc Ba rời đi diễn ra sau khi Tony Wu thông báo rút lui khỏi công ty. Sau đó, đến cuối tháng Hai, Toby Pohlen cũng nối bước các đồng nghiệp.

Làn sóng ra đi này khiến Musk chỉ còn lại hai trong số những người từng cùng ông sáng lập xAI vào năm 2023. Điều đó cho thấy sự xáo trộn đáng kể trong bộ máy lãnh đạo của công ty AI được kỳ vọng cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu trong ngành.

Trong khi tái cấu trúc đội ngũ, Elon Musk cũng đang tìm cách củng cố năng lực kỹ thuật cho công ty. Tuần này, SpaceX thông báo đã tuyển dụng hai lập trình viên từ startup AI chuyên viết mã đang nổi là Cursor: Andrew Milich và Jason Ginsberg.

Theo một báo cáo của tờ Financial Times, Musk thậm chí đã ra lệnh cắt giảm nhân sự sau khi nhận thấy các công cụ lập trình bằng AI từ đối thủ đang phát triển rất nhanh. Những đối thủ đó bao gồm các mô hình do OpenAI và Anthropic phát triển.

Trên X, Musk thừa nhận rằng nhiều nhân tài đã từng bị xAI từ chối trong quá khứ. “Trong vài năm qua, nhiều người rất tài năng đã không nhận được lời mời làm việc, thậm chí không được phỏng vấn tại xAI. Tôi xin lỗi về điều đó”, ông viết.

Elon Musk cho biết ông cùng giám đốc tuyển dụng kỹ thuật của xAI là Baris Akis đang rà soát lại toàn bộ lịch sử phỏng vấn của công ty để liên hệ lại với những ứng viên tiềm năng trước đây.

Ngoài vấn đề nhân sự, xAI còn đang đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến chatbot và công cụ tạo hình ảnh AI của hãng mang tên Grok.

Một trong những bê bối lớn xảy ra khi Grok cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các hình ảnh khiêu dâm deepfake không có sự đồng thuận bằng cách chỉnh sửa ảnh hoặc video của người thật, bao gồm cả người trưởng thành và trẻ em. Vụ việc đã khiến các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia mở cuộc điều tra.

Dù vậy, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Grok vẫn giành được một số hợp đồng với Chính phủ Mỹ, bao gồm các dự án với Bộ Quốc phòng và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp.

Kế hoạch IPO của SpaceX và tham vọng hạ tầng AI khổng lồ

Những biến động tại xAI diễn ra trong bối cảnh SpaceX đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có thể lập kỷ lục trong năm nay nếu kế hoạch được triển khai.

Theo các tài liệu được tiết lộ, khi sáp nhập hai công ty vào tháng trước, SpaceX, doanh nghiệp nổi tiếng với các tên lửa tái sử dụng, được định giá khoảng 1 nghìn tỷ USD, trong khi mảng AI xAI được định giá khoảng 250 tỷ USD.

Trước đó, Musk cũng từng sử dụng xAI để mua lại mạng xã hội X (trước đây là Twitter) trong một giao dịch hoán đổi cổ phiếu toàn phần được công bố vào tháng Ba năm ngoái.

Không lâu sau, Tesla, hãng xe điện do Elon Musk điều hành, cũng tuyên bố đầu tư 2 tỷ USD vào xAI như một phần của vòng gọi vốn 20 tỷ USD mà startup này đã công bố trước đó.

Song song với những thách thức trên, xAI đang đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng hạ tầng điện năng và dữ liệu phục vụ cho các trung tâm dữ liệu AI. Trong vài năm qua, công ty đã triển khai các dự án lớn tại khu vực Memphis, bang Tennessee.

Gần đây, xAI cũng nhận được giấy phép tại bang Mississippi để xây dựng một trong những nhà máy điện lớn nhất khu vực, sử dụng tua-bin đốt khí tự nhiên nhằm cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI của mình.

Mối quan hệ giữa Tesla và xAI cũng ngày càng sâu sắc. Tesla đang tích hợp Grok vào hệ thống giải trí và điều hướng trên xe, đồng thời sử dụng các mô hình AI này trong quá trình phát triển robot hình người Optimus.

Ngoài ra, Tesla còn bán cho xAI hàng trăm triệu USD hệ thống pin dự phòng công suất lớn để phục vụ hoạt động của các trung tâm dữ liệu.

Trong bối cảnh thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc Elon Musk thừa nhận xAI phải “xây dựng lại từ đầu” cho thấy tham vọng AI của ông đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh quan trọng. Tuy nhiên, với nguồn lực tài chính khổng lồ từ SpaceX và Tesla, cuộc đua của xAI trong ngành AI vẫn còn rất dài phía trước.

(Theo CNBC, TechCrunch)