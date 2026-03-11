Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường phát biểu tại họp báo

Kiến tạo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, rót thêm 18.300 tỷ đồng

Thông tin từ buổi họp báo, De Heus và Hùng Nhơn đã ký kết hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giống, chế biến thực phẩm và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín tại Việt Nam. Hai bên hướng tới xây dựng các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thông qua hợp tác này, De Heus và Hùng Nhơn không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam, mà còn thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và từng bước xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - phân phối nông sản hiện đại, bền vững.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, đến nay hai doanh nghiệp đã triển khai 15 dự án chăn nuôi quy mô lớn tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong đó, Tây Ninh được xác định là trung tâm của chuỗi liên kết với 12 dự án, tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng. Khu vực này đang dần hình thành hệ sinh thái chăn nuôi - chế biến - xuất khẩu quy mô lớn.

Sau khi hoàn thiện, toàn bộ hệ thống dự kiến đạt quy mô 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu và 10.000 con heo cụ kỵ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển chuỗi chăn nuôi công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Điểm nhấn trong chuỗi dự án là nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao, sử dụng dây chuyền hiện đại từ châu Âu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000 và FSSC 22000. Các tiêu chuẩn này giúp sản phẩm có thể tiếp cận nhiều thị trường xuất khẩu khó tính.

Hai bên dự kiến triển khai mở rộng các dự án tại Tây Ninh và Gia Lai thêm gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư cho toàn bộ giai đoạn 2026 - 2036 lên 18.300 tỷ đồng.

Việc mở rộng đầu tư này hướng mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu sạch, an toàn dịch bệnh, đồng thời phát triển các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế.

Tháng 2/2025, De Heus cùng các đối tác khởi công 3 dự án tại Tây Ninh: Tổ hợp Nhà máy Chế biến Thực phẩm DHP (giai đoạn 1), Khu chăn nuôi công nghệ cao DHN Tây Ninh 2 (trại gà thịt), DHN Tây Ninh 5 (trại gà giống)

Sau khi hoàn thiện toàn bộ hệ thống, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus dự kiến đạt doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Cam kết ‘vàng’ chăn nuôi bền vững, thúc đẩy nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Tại họp báo, De Heus và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Nhơn tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm.

Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc De Heus khẳng định, De Heus cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài, đồng hành cùng người chăn nuôi Việt Nam thông qua các giải pháp toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi và đưa những thực phẩm sạch đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu.

Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc De Heus

Ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á thì khẳng định, De Heus cam kết đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, giúp họ tiếp cận các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và quản lý hiện đại, xây dựng hệ thống liên kết chặt chẽ từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm rủi ro cho người chăn nuôi và tạo giá trị bền vững cho toàn chuỗi.

Ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á

Hai doanh nghiệp cam kết minh bạch trong sản xuất, tập trung vào các giải pháp không sử dụng kháng sinh và cung cấp con giống chất lượng tốt nhất cho người nông dân. Các trang trại sẽ được ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sinh học khắt khe.

Nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững

Tại buổi họp báo, ngài Kees van Baar - Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chăn nuôi, an toàn sinh học và chế biến thực phẩm. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước có thể góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng lương thực - thực phẩm tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá cao chuỗi liên kết chiến lược giữa Tập đoàn De Heus, Hùng Nhơn và các đối tác. Đặc biệt, 2 doanh nghiệp đi đầu trong phát triển chuỗi giá trị gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nỗ lực thúc đẩy thị trường xuất khẩu, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cấp trang thiết bị và đồng bộ các khâu từ công nghệ giống, công nghệ thức ăn đến hệ thống trang trại.

Không chỉ dừng lại ở quy mô tập đoàn, chuỗi liên kết này còn chú trọng phát triển liên kết với các hợp tác xã và bà con nông dân để giúp họ tiếp cận với công nghệ mới, tuân thủ đúng quy định pháp luật và chăn nuôi hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ vướng mắc và tạo môi trường thuận lợi nhất để các doanh nghiệp như De Heus và Hùng Nhơn phát triển.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, đây không chỉ là sự ủng hộ dành cho 2 doanh nghiệp mà là sự kỳ vọng vào một hình mẫu thành công để các đơn vị khác học tập, từ đó lan tỏa tinh thần "nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững".

Thúy Ngà