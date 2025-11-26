Chiều 26/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Xuân Trung – Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc người đàn ông cùng 2 cháu nhỏ rơi xuống sông, khiến 1 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy chở theo 2 cháu nhỏ đi lên cầu Trường Xuân (bắc qua sông Trà Khúc).

Khi đến giữa cầu, người này dừng lại, để xe máy, ba lô học sinh và 3 đôi dép trên thành cầu. Sau đó, cả 3 người rơi xuống sông.

Xe máy, dép, mũ bảo hiểm để trên cầu Trường Xuân. Ảnh: N.X

“Phát hiện sự việc, người dân đã dùng thuyền đưa được các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, bé gái 2 tuổi đã tử vong, bé trai 7 tuổi được đưa đi cấp cứu. Còn người đàn ông hiện đang được công an lấy lời khai”, ông Trung thông tin.

Chiều 26/11, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu một bé trai 7 tuổi trong tình trạng đuối nước. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.