Sáng 3/7, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện VKS trình bày quan điểm về giải quyết vụ án. Theo đó, đại diện VKS cho rằng, có căn cứ để xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) và Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng).

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo này vì họ có các tình tiết giảm nhẹ mới như khắc phục thêm hậu quả vụ án; có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức khi đã nhận tội...

Đại diện VKS đề nghị giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo Quang và Cường nhưng chuyển thành án tù treo, ấn định thời gian thử thách.

Đối với bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á), theo đại diện VKS, bị cáo này bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 8 năm 6 tháng tù là có căn cứ. Bị cáo đã tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chấp nhận dùng tài sản bị kê biên để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo này cũng đã tác động đến gia đình nộp hơn 46 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có; được 38 người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo đại diện VKS, đây là tình tiết giảm nhẹ mới, có căn cứ đề nghị HĐXX xem xét sửa án và giảm án cho bị cáo Định, tuyên phạt mức án 6 năm 6 tháng - 7 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn), theo đại diện VKS, bị cáo này bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ.

Tuy nhiên, bị cáo Hằng đã tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải thông qua việc sử dụng 6 bất động sản, vàng và tài sản khác để bồi thường khắc phục hậu quả vụ án.

Số tiền thu được từ việc bán đất, Nguyễn Thị Hằng đã chuyển hết cho em trai nhưng bị cáo đã tác động gia đình nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, có 38 người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đây là cơ sở để đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm sửa mức án cho bị cáo Hằng còn 5 năm 6 tháng - 6 năm tù.

Vẫn theo đại diện VKS, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu đối với nội dung xem xét chứng thư của MBbank để khắc phục triệt để vụ án bởi ngân hàng này đã thu hồi bảo lãnh hợp đồng…

Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của hơn 300 người bị hại

Tại phiên tòa phúc thẩm, có hàng trăm người bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Theo quan điểm của đại diện VKS, mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với Hậu là đã đúng pháp luật, có căn cứ.

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Hậu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thể hiện thái độ ăn năn, thiện chí bồi thường, khắc phục hậu quả. Bị cáo cam kết dùng hơn 2.000 bất động sản đứng tên mình và các tài sản khác đang bị kê biên để thực hiện bồi thường.

Theo quan điểm của đại diện VKS, Nguyễn Văn Hậu có mục đích chiếm đoạt tiền của những người bị hại trước khi ký hợp đồng. Các khách hàng đã ký hợp đồng trực tiếp với bị cáo Hậu là người bị hại chứ không phải là nhà đầu tư và bản án sơ thẩm không vi phạm quy tắc suy đoán vô tội.

Qua xem xét cho thấy, toàn bộ vụ án đã được cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành đúng trình tự. Bị cáo Hậu và chị gái đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại, không phạm tội Tham ô tài sản hay Trốn thuế, cũng không có chuyện bỏ lọt tội phạm như quan điểm của những người bị hại.

Về Công ty Phúc Sơn, đại diện VKS cho rằng đây là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bởi bị cáo Hậu đã thông qua công ty này để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi hoạt động của Phúc Sơn đều do Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo, Công ty chỉ đứng ra bồi thường thay cho bị cáo.

Với các quan điểm trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu, kháng cáo của hơn 300 người bị hại và bên có liên quan, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm.