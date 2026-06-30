Trong 2 ngày 29 và 30/6, Tòa án quân sự Trung ương đưa vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

Gần 63ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Cáo buộc cho rằng, Nguyễn Văn Hậu biết rõ đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp, chưa có quyết định thu hồi hay giao đất.

Bên cạnh đó, dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Thời điểm đó, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng.

Dù vậy, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Hơn 7.032 tỷ đồng trôi về đâu?

Trong số hơn 600 khách hàng, có 385 người kháng cáo xin hủy bản án sơ thẩm. Một số người bị hại đề nghị làm rõ dòng tiền mà các nhà đầu tư đã nộp cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, các nhà đầu tư cho rằng, con số hơn 7.032 tỷ đồng thực tế chỉ là phần nổi. Suốt nhiều năm qua, họ đã mất đi nhiều giá trị hơn thế. Họ đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu, nhằm làm rõ số tiền lãi phát sinh từ các khoản đầu tư mà Hậu đã dùng tiền lừa đảo để thực hiện.

Trước sự căng thẳng của các nhà đầu tư, bị cáo Nguyễn Văn Hậu giãi bày về tình cảnh ngặt nghèo của mình khi toàn bộ khối tài sản trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác của bị cáo đều đã bị phong tỏa.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khẳng định, bản thân bị cáo không hưởng lợi bất cứ đồng nào từ dòng tiền của dự án nữa, mọi hoạt động sẽ được công khai để đảm bảo tiền được sử dụng đúng mục đích trả lại cho khách hàng.

Trong khi đó, nội dung bản án sơ thẩm nêu: Theo báo cáo của Công ty Phúc Sơn, số tiền thu được từ các nhà đầu tư, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chi để thực hiện 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tổng số tiền khoảng hơn 3.786 tỷ đồng.

Trong đó, chi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 77,2 tỷ đồng; chi đầu tư 3 dự án BT là hơn 1.510 tỷ đồng; tạm nộp tiền sử dụng đất là 376 tỷ đồng; chi đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại dự án là hơn 1.352 tỷ đồng; tạm nộp thuế kinh doanh bất động sản 409 tỷ đồng.

Các số liệu trên chỉ do Công ty Phúc Sơn và bị cáo Nguyễn Văn Hậu cung cấp, chưa có báo cáo thẩm định của phía UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay có 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư đều chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng, chưa thực hiện nghiệm thu thanh, quyết toán, do đó HĐXX cấp sơ thẩm đã không đặt ra vấn đề này để giải quyết.