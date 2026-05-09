Theo clip dài hơn 2 phút, xe tải biển kiểm soát 73C-009.37, bên hông in dòng chữ “Lốp ô tô Huấn Lệ”, di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ. Khi xe dừng sát lan can, một người ngồi ghế phụ thò người ra ngoài, dùng vật giống dao sủi sơn cạo xóa số điện thoại trên bảng thông tin cứu hộ.

Ít phút sau, người ngồi ghế lái tiếp tục xuống xe cạo các số điện thoại còn lại khiến nội dung trên bảng không thể nhận diện. Sau đó, chiếc xe rời khỏi hiện trường. Dữ liệu trên video cho thấy vụ việc xảy ra lúc 9h03 ngày 3/5.

Liên quan vụ việc, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam) đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Người đàn ông dùng vật nhọn cạo xóa số điện thoại trên bảng thông tin cứu hộ gắn dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh cắt từ clip.

Theo xác định của Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, bảng bị phá hoại là bảng cung cấp thông tin liên hệ hỗ trợ cho các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên cao tốc. Các số điện thoại bị cạo xóa gồm đường dây nóng của lực lượng CSGT và Văn phòng Quản lý đường bộ II.4.

Đơn vị này cho biết, trước đó vào ngày 16/1/2026, tại khu vực trên cũng từng xảy ra vụ phá hoại chóp nón, trụ đỡ và bảng thông tin, làm hư hỏng 12 trụ. Sự việc đã được đơn vị vận hành tuyến cao tốc trình báo cơ quan công an.

Hiện Khu Quản lý đường bộ II, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cùng Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.