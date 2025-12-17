Nội dung này đang được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) lấy ý kiến nhân dân theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025 của Chính phủ.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (địa chỉ: số 103 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương theo quy định.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: Hoàng Hà

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, 74 tuổi, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Seattle (Mỹ). Trước khi về Việt Nam đầu tư, ông từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ) và có nhiều năm sinh sống, làm việc tại Philippines.

Đầu thập niên 1990, trên cương vị Trưởng đại diện Hãng hàng không Philippines tại Việt Nam, ông Hạnh Nguyễn đã làm cầu nối đưa Tập đoàn DFS (thuộc Tập đoàn LVMH, Pháp) – doanh nghiệp kinh doanh hàng xa xỉ – lần đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đánh giá là doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành bán lẻ và dịch vụ tại Việt Nam, với triết lý kinh doanh gắn liền với sự cống hiến lâu dài.

Năm 2021, ông Johnathan Hạnh Nguyễn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong việc tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của cá nhân ông cho phát triển kinh tế – xã hội và các hoạt động an sinh, thiện nguyện.