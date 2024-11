Hôm nay (14/11), Công an TPHCM xác nhận thông tin về một số trường hợp người nổi tiếng mua, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, cơ quan CSĐT thuộc Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân - tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi; người mẫu, diễn viên Andrea Aybar - tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha.

Công an cũng đã khởi tố nhiều đối tượng có liên quan và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án.

Ca sĩ Chi Dân khi làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ca sĩ Chi Dân bị bắt quả tang cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, Công an TPHCM cho biết quán triệt thực hiện phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an tống đạt các quyết định đối với diễn viên, người mẫu Andrea Aybar. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện cơ quan CSĐT thuộc Công an TPHCM đã và đang truy xét để xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT đã làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất; có những vụ án đã truy xét, chứng minh hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021.

An Tây khi bị bắt quả tang cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trong diễn biến khác, liên quan đến vụ nhóm tiếp viên hàng không chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam từng gây chú ý dư luận, Công an TPHCM đã phối hợp cùng nhiều đơn vị và công an các tỉnh thành để mở rộng điều tra.

Tính đến nay, cơ quan công an triệt phá 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố; khởi tố thêm 630 bị can.