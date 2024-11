Diễn biến này diễn ra khi ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, quê Kiên Giang) và diễn viên, người mẫu Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) bị bắt tạm giam vài ngày nay.

Trong đó, Chi Dân bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Còn An Tây, ngoài tội danh trên còn bị khởi tố thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Trong trại tạm giam, An Tây trần tình: “Em đã biết lỗi của mình và có lời khuyên cho các bạn trẻ, các bạn làm nghệ thuật là đừng bao giờ dính dáng, không thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần".

Diễn viên, người mẫu Andrea Aybar. Ảnh: Công an cung cấp

Cô người mẫu quốc tịch Tây Ban Nha nức nở nói: “Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra lỗi lầm của bản thân, nhận thức là mình đã vi phạm pháp luật, làm mất hết sự nghiệp, không còn cơ hội để làm lại..."

Còn ca sĩ Chi Dân trần tình: “Trong những ngày qua, khi cơ quan điều tra mời về làm việc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình.

Tôi xin gửi lời ngàn xin lỗi đến tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa qua, vì đã làm mọi người cảm thấy hụt hẫng.

Ca sĩ Chi Dân khi làm việc với điều tra viên. Ảnh: Công an cung cấp

Nam ca sĩ cũng có lời nhắn nhủ đến cộng đồng: “Xin gửi đến tất cả những bạn trẻ, đặc biệt là những người đang có dự định thử và đang sử dụng chất ma túy thì nên từ bỏ ngay bây giờ để khỏi phải làm ảnh hưởng tới cộng đồng và những người xung quanh.

Sự việc lần này ảnh hưởng khá là nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Đây là sự việc không mong đợi, tôi gửi lời ngàn lời xin lỗi đến tất cả khán giả...".

Ngoài ca sĩ Chi Dân, diễn viên kiêm người mẫu An Tây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM còn khởi tố Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, ngụ quận 1, thường được gọi là “cô tiên từ thiện) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Những người này được coi là những 'mắt xích' cuối cùng, là đối tượng mua về để tàng trữ, sử dụng, khi cơ quan CSĐT Công an TPHCM mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đường dây mua bán ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam. Tính đến nay, công an đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can về nhiều tội danh.