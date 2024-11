Cả 3 người cùng nhiều đối tượng liên quan đã bị cơ quan CSĐT thuộc Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến những buổi tiệc ma túy. Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án.

Dưới đây là clip ghi lại thời điểm những đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Cụ thể, ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi), người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha), "cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi) với các hoạt động từ thiện - vốn là những người nổi tiếng trong giới giải trí cũng như mạng xã hội.

Công an TPHCM chưa thông tin chi tiết về các vụ án có liên quan đến các bị can nhưng công bố hình ảnh, clip ghi lại thời điểm cả 3 "tra tay vào còng", khai báo tại cơ quan công an.