Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội thông báo về việc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Thiện (SN 1985) và Vương Tùng (SN 1980) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Lương Ngọc Huy (SN 1990) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lương Ngọc Huy. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 22/9/2025, tại ngõ 1277 đường Giải Phóng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi công an kiểm tra hành chính, Tùng khai nhận được Thiện thuê đi giao ma túy cho khách.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Thiện, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng nhãn hiệu RETAY PM và 10 viên đạn.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an phường Hoàng Mai tiếp tục bắt giữ đối tượng mua ma túy của Tùng là Huy.

Đối tượng Vương Tùng và Ngô Đức Thiện bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, kết quả giám định tang vật thu được là hơn 25,5kg ma túy các loại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND TP, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.