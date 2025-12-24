Chiều nay (24/12), TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ để "chạy án", xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ.

Ở nhóm bị cáo phạm tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt mức án như sau:

Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ): 7 năm tù; Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ): 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk cũ): 3 năm tù; Vũ Văn Tú (nguyên thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk cũ): 2 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

HĐXX tuyên phạt các bị cáo thuộc nhóm tội Đưa hối lộ mức án như sau:

Dương Anh Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa): 5 năm tù; Nguyễn Xuân Hưng (nguyên Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai): 15 tháng tù treo; Hoàng Kiến An (luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Xuân Thiết và cộng sự): 3 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt:

Lê Phước Thạnh (nguyên kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng cũ): 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Nga (nguyên Phó Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ): 6 năm tù.

Nguyễn Huy Cẩn (nguyên thẩm phán, cựu Phó Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ): 5 năm tù; Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên thư ký, cựu Trưởng Phòng hành chính - tư pháp thuộc Văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) và Trịnh Ninh Bình (nguyên thẩm tra viên, Trưởng Phòng giám đốc kiểm tra 1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ): cùng 4 năm tù.

Các bị cáo khác nhận án từ 12 tháng tù treo đến 5 năm tù giam.

Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; xâm phạm đến danh dự, uy tín của các cơ quan tư pháp, gây giảm sút, mất niềm tin vào công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân.

Hành vi của các bị cáo làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tố tụng. Việc khởi tố, truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết nhằm trừng trị những cá nhân vi phạm pháp luật.

HĐXX cũng ghi nhận, các bị cáo cơ bản đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức được sai lầm, đã thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ bản chất vụ án...

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2022 - 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và tỉnh Gia Lai, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền là 11 tỷ 435 triệu đồng.

Việc nhận tiền là để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.