Ngày 29/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Phú (39 tuổi, trú tại TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, khoảng 14h ngày 13/10/2023, Phú đến nhà chị Trần Thị Ngọc T. ở quận Bình Tân (cũ) chơi. Một lát sau, chị T. lên gác ngủ.

Trong lúc ngồi chơi, Phú thấy điện thoại của chị T. có tin nhắn của anh Phạm Văn Lụa. Do quen biết anh Lụa nên Phú đã dùng điện thoại của chị T. nhắn tin lại với nội dung: “Phú nè, T. ngủ rồi”.

Trước đó, trong thời gian anh Lụa chấp hành án tù, Phú có quan hệ tình cảm với chị Trần Thanh Th. (vợ anh Lụa), dẫn đến việc giữa Phú và anh Lụa phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy, khi thấy Phú nhắn tin, anh Lụa đã nhắn tin chửi lại và hẹn ra ngoài đánh nhau. Tuy nhiên, Phú không đồng ý mà nhắn tin đáp lại: “Mày biết tao ở đâu mà, muốn gì thì qua đây”.

Bị cáo Trần Quốc Phú tại tòa. Ảnh: TP

Đến khoảng 18h10 cùng ngày, anh Lụa cùng 5 thanh niên (chưa rõ lai lịch) và chị Th. đến phòng trọ của chị T. để tìm Phú.

Khi đến nơi, anh Lụa vào phòng trọ, dùng vật nhọn (giống cây kéo) đâm Phú một nhát sượt qua cổ trái. Phú xô anh Lụa ra thì anh này tiếp tục đâm trúng cổ tay trái của Phú. Phú ôm, quật anh Lụa ngã ngửa xuống nền nhà rồi lấy dao đâm nhiều nhát vào khắp cơ thể nạn nhân. Sau khi gây án, Phú rời khỏi hiện trường.

Thấy vậy, chị Th. vội đưa chồng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Lụa đã tử vong trước khi tới cơ sở y tế.

Ngày 14/10/2023, Trần Quốc Phú bị công an bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phú thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.