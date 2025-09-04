Cơ quan CSĐT công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 16 TPHCM đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân (62 tuổi, Giám đốc Công ty CP Tân Tân) về tội “Trốn thuế" và “Không chấp hành án”.

2 thành viên HĐQT Công ty CP Tân Tân là bị can Châu Ngọc Phụng (54 tuổi, vợ của ông Tân) và Trần Quốc Tuấn (57 tuổi, em trai ông Tân) cùng bị đề nghị tuy tố về tội “Không chấp hành án”.

Vụ án đã hai lần trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan cũng như vai trò đồng phạm của một số người.

Hành vi phạm tội

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP Tân Tân được thành lập năm 2007, do ông Tân nắm 80% cổ phần, ông Tuấn và bà Phụng (vợ ông Tân) mỗi người 10%. Tất cả hoạt động do ông Tân quản lý, điều hành.

Bị can Trần Quốc Tân. Ảnh: Xuân An

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty CP Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh nhưng sau đó không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương.

Bản án của TAND tỉnh Bình Dương ban hành buộc các thành viên HĐQT Công ty CP Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm nhưng các bị cáo không thực hiện.

Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương 2 lần ban hành quyết định yêu cầu thi hành và cưỡng chế thi hành án, nhưng các bị can vẫn không chấp hành. Do đó, cơ quan thi hành án kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố hình sự đối với các bị can về tội “Không chấp hành án”.

Về tội danh “Trốn thuế”, vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty CP Tân Tân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty CP Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.

Tiếp tục làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Tân Tân

Được biết, khi điều tra lại, Cơ quan CSĐT đã tiến hành mời làm việc với nhiều người có liên quan. Cơ quan CSĐT đã gửi văn bản đến cơ quan Thuế TPHCM để yêu cầu giải thích kết luận giám định đối với 3 kết luận giám định thuế nhưng đến nay chưa nhận được kết quả.

Về giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán của Công ty CP Tân Tân giai đoạn 2009 – 2022, quá trình điều tra đã xác định, các báo cáo này không đúng theo quy định của pháp luật, vì làm không đúng theo thời gian từng năm, không được thông qua HĐQT của công ty.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh, điều tra dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Tân Tân. Ảnh: Xuân An

Hành vi này có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Tân Tân nên trước đây Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) đã có quyết định tách hành vi trong vụ án hình sự để xác minh. Hiện Cơ quan CSĐT công an TPHCM tiếp nhận và sẽ tiến hành điều tra, giải quyết.

Điều tra bổ sung xác định rõ, bị can Tân có hành vi cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật, mặc dù có đầy đủ điều kiện thực hiện. Cục THA Dân sự tỉnh Bình Dương lúc trước cũng đã thực hiện quy trình buộc ông Tân và các thành viên HĐQT thi hành án nhưng ông Tân và các thành viên này không thi hành.

Bị can Tuấn và phụng với vai trò là thành viên HĐQT Công ty CP Tân Tân có trách nhiệm với công ty nhưng để cho ông Tân đại diện điều hành dẫn đến vi phạm pháp luật. 2 người này cũng cố tình không thực hiện bản án.

Do đó, hành vi cũa ông Tân, bà Phụng, ông Tuấn đã phạm tội “Không chấp hành bản án”.

Ngoài ra, ông Tân còn có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty CP Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hoá đơn, kê khai, báo cáo thuế từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022 trốn đóng khoảng thuế gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty CP Tân Tân bán hàng hoá, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2014 có xuất hoá đơn, kê khai thuế GTGT nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, dẫn đến trốn thuế hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông Tân còn bị cáo buộc thêm tội “Trốn thuế” với khoản tiền hơn 3 tỷ đồng như nói trên.