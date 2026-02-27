Hãng tin CNN trích dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết phiên họp có chủ đề “Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột” vào ngày 2/3 sẽ đánh dấu lần đầu tiên vợ của một tổng thống Mỹ đương nhiệm chủ trì họp Hội đồng Bảo an LHQ.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: NYT

Thông thường, các cuộc họp của Hội đồng Bảo an do đại sứ tại LHQ hoặc một quan chức cấp cao trong nội các của một quốc gia chủ trì. Mặc dù các cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ như Eleanor Roosevelt từng nắm giữ các vị trí có ảnh hưởng trong LHQ (bà Roosevelt đã giúp soạn thảo Tuyên ngôn toàn cầu về Nhân quyền) nhưng chưa có ai từng chủ trì các cuộc họp của Hội đồng khi chồng họ đang đương chức lãnh đạo Nhà Trắng.

Theo báo Guardian, cuộc họp vào ngày 2/3 tới dự kiến ​​sẽ có sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cũng như các đại diện khác của Hội đồng Bảo an và quốc tế.

“Chúng tôi rất vui mừng khi Đệ nhất phu nhân Mỹ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an”, ông Waltz viết trên mạng xã hội.

Nhà Trắng cho hay, bà Melania Trump dự định nhấn mạnh giáo dục như một công cụ để thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình toàn cầu tại cơ quan quyền lực của LHQ. Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng sẽ tập trung vào các nỗ lực nhằm đảm bảo việc hồi hương những đứa trẻ Ukraine được cho đã bị bắt cóc kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022.

Hồi tháng 10 năm ngoái, bà Trump thông báo một số trẻ em Ukraine bị bắt cóc đã được đoàn tụ với gia đình. Đây là một mục tiêu bà đã ủng hộ trong nhiệm kỳ thứ hai của chồng - Tổng thống Mỹ Donald Trump.