Theo tạp chí Business Insider, trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 của ông Trump, bà Melania đã vắng mặt trong hầu hết các sự kiện. Khi chồng đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2, mức độ tham gia các hoạt động của bà với tư cách là đệ nhất phu nhân cũng hạn chế.

Các nhà quan sát nhận xét, đệ nhất phu nhân kín tiếng này vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, bà Melania đã tạo ra nét riêng bằng cách phá vỡ các nghi thức và truyền thống lâu đời của Nhà Trắng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Xuất hiện trong chiến dịch tranh cử nhưng giữ khoảng cách với chồng

Các đệ nhất phu nhân Mỹ thường đóng vai trò đại diện cho chiến dịch tranh cử của chồng, đi khắp đất nước dể diễn thuyết và gặp gỡ cử tri tại các sự kiện. Tuy nhiên, trong tất cả các sự kiện vận động tái tranh cử của ông Trump năm 2024, bà Melania hầu như đều vắng mặt và chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.

Tờ The New York Times năm 2023 từng đưa tin, dù bà Melania âm thầm ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của chồng nhưng bà đã từ chối lời đề nghị đi vận động tranh cử cùng ông.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của vợ, ông Trump chia sẻ với chương trình "Meet the Press" vào năm 2023 rằng, ông muốn bà tránh xa các chiến dịch tranh cử vì " chúng rất khó chịu và tệ hại". "Cô ấy là người kín đáo, một phụ nữ tuyệt vời, một người rất tự tin và yêu nước Mỹ", ông Trump nói.

Không vội chuyển vào Nhà Trắng khi chồng đắc cử tổng thống năm 2016

Trong khi ông Trump chuyển vào Nhà Trắng ngay sau lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lần đầu tiên, bà Melania vẫn ở lại New York với cậu con trai 10 tuổi của họ - Barron Trump để cậu bé có thể hoàn thành năm học.

Phóng viên Mary Jordan của tờ Washington Post đã viết trong cuốn sách "Nghệ thuật đàm phán: Câu chuyện chưa kể về Melania Trump" rằng, bà Melania cũng đã tận dụng thời gian này để đàm phán lại thỏa thuận tiền hôn nhân của mình.

Đi xe riêng tới dự lễ đọc Thông điệp liên bang năm 2018

Vào tháng 1/2018, tờ The Wall Street Journal đưa tin, một trong những luật sư của ông Trump là Michael Cohen đã chuyển khoản tiền "bịt miệng" 130.000 USD cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để ngăn người phụ nữ này tiết lộ mối quan hệ với ông Trump vào năm 2006.

Sau khi thông tin trên lan truyền và dù ông Trump đã phủ nhận nhưng bà Melania vẫn hủy bỏ chuyến đi tới Thụy Sĩ và các hoạt động công khai khác. Bà Melania cũng tới dự buổi lễ đọc Thông điệp liên bang của chồng bằng một đoàn xe riêng, phá vỡ truyền thống vợ chồng tổng thống đi cùng nhau.

Vợ chồng ông Trump và con trai. Ảnh: EPA

Không mời đệ nhất phu nhân kế nhiệm tới Nhà Trắng

Khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, bà Melania đã không mời vợ ông Biden - bà Jill Biden tới Nhà Trắng như cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng làm.

Điều này đã phá vỡ truyền thống lâu đời ở Nhà Trắng nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.

Bỏ qua lễ nhậm chức của tổng thống kế nhiệm

Các tổng thống và đệ nhất phu nhân mãn nhiệm thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm dù thất bại trong nỗ lực tái tranh cử. Tuy nhiên, ông Trump và bà Melania đã bỏ qua lễ nhậm chức của ông Biden và bay về nhà riêng ở Palm Beach, bang Florida.

Không sống toàn thời gian ở Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2 của chồng

Trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hồi tháng Một năm nay, bà Melania đã ám chỉ rằng có thể sẽ không sống toàn thời gian tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ 2 của chồng.

Bà Melania nói với phóng viên của Fox News rằng: "Tôi sẽ ở Nhà Trắng nhưng khi cần tôi sẽ ở New York, Palm Beach". Bà Melania cho biết thêm, "ưu tiên hàng đầu" của mình là làm mẹ, làm đệ nhất phu nhân, làm vợ và "phục vụ đất nước".

Kể từ khi đảm nhiệm vai trò đệ nhất phu nhân lần 2, bà Melania thỉnh thoảng có mặt tại các sự kiện chính thức nhưng phần lớn không xuất hiện một cách nổi bật.