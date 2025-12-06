Theo tờ Le Monde, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron ngày 5/12 đã tới thăm gấu trúc Yuan Meng tại trung tâm nghiên cứu gấu trúc ở Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc.

Khi gặp lại Yuan Meng, bà Brigitte không giấu được sự ngạc nhiên trước kích thước của chú gấu trúc, khi nó đã trở lên to lớn hơn rất nhiều so với 2 năm trước - thời điểm Yuan Meng được gửi trở lại Trung Quốc.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron gặp lại gấu trúc Yuan Meng ở Trung Quốc. Video: Euronews

"Khi mới sinh, nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay cái của tôi, nhưng giờ thì lớn bổng rồi. Gấu trúc có tính cách rất độc lập, chúng chỉ làm điều chúng muốn", bà Brigitte nói trong khi Yuan Meng đang gặm tre trong chuồng - phớt lờ những tiếng gọi tên của người xung quanh.

Đệ nhất phu nhân Pháp nhấn mạnh, gấu trúc không chỉ là một loài động vật, mà là "biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai đất nước, của cam kết bảo vệ thiên nhiên và hy vọng về một tương lai chung".

Bà Brigitte Macron và gấu trúc Yuan Meng khi mới sinh và ở hiện tại. Ảnh: sondakika

Yuan Meng là cá thể gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Pháp nhờ công nghệ thụ tinh nhân tạo. Khi chú gấu này chào đời vào năm 2017, bà Brigitte đã đặt tên cho Yuan Meng và nhận làm con đỡ đầu. Tên của chú gấu này có nghĩa là "Giấc mơ thành sự thực". Tuy sinh ra ở Pháp, nhưng Yuan Meng vẫn thuộc quyền sở hữu của chính phủ Trung Quốc, và được đưa trở về quê hương vào năm 2023.

"Cùng với sự hiện diện của người mẹ đỡ đầu Brigitte Macron, Yuan Meng đã trở thành biểu tượng cho sư trao đổi văn hóa Trung Quốc - Pháp", đài truyền hình CGTN cho biết.

Trong tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte đã có chuyến thăm Trung Quốc. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Pháp đã thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về tình hình Ukraine và hợp tác thương mại.