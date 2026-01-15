Theo đó, đề tham khảo kỳ thi Đánh giá năng lực do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Sinh học và Địa lí (kèm đáp án) tại đây.

Đề thi tham khảo - kèm đáp án môn Công nghệ (định hướng Nông nghiệp) tại đây.

Đề thi tham khảo - kèm đáp án môn Công nghệ (định hướng Công nghiệp) tại đây.

Đề thi tham khảo - kèm đáp án môn Tin học tại đây.

Đề thi tham khảo - kèm đáp án môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tại đây.

Thí sinh lưu ý lịch thi Đánh giá năng lực năm 2026 do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT) với địa điểm thi như sau:

Thí sinh đăng ký dự thi trên trang web chính thức của kỳ thi SPT và chỉ có thể lựa chọn tham dự 1 trong 2 đợt thi.

Đối với 1 đợt thi đã chọn (Đợt 1 hoặc Đợt 2), thí sinh có thể đăng ký dự thi tại 1 trong các địa điểm thi tương ứng. Không giới hạn số lượng thí sinh đăng ký tại một địa điểm thi.

Thí sinh được đăng ký thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật và sử dụng kết quả thi để đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo theo yêu cầu của mỗi cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học có công nhận và sử dụng kết quả thi SPT để xét tuyển đại học chính quy. Theo đó, thí sinh cân nhắc lựa chọn, đăng kí dự thi tối thiểu 3 bài thi, tối đa 7 bài thi. Mỗi ca thi, thí sinh chỉ tham dự được tối đa 1 bài thi.

Để đăng ký dự thi, thí sinh sử dụng số căn cước công dân, số điện thoại, email cá nhân tạo Tài khoản thí sinh SPT 2026 trên trang web: https://khaothi.hnue.edu.vn/. Từ tài khoản đã đăng nhập, thí sinh kê khai/chỉnh sửa thông tin dự thi SPT, tải các minh chứng cần thiết và nộp lệ phí thi.

Lệ phí thi là 250.000đ/1 môn thi. Lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào.

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 15/3 đến 15/4/2026 (chi tiết về phương thức đăng kí dự thi sẽ được nhà trường thông báo sau).

Lịch thi cụ thể đối với mỗi đợt thi (2 ngày) như sau: