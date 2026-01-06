Theo đó, lịch thi Đánh giá năng lực năm 2026 do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT) với địa điểm thi như sau:

Thí sinh đăng ký dự thi trên trang web chính thức của kỳ thi SPT và chỉ có thể lựa chọn tham dự 1 trong 2 đợt thi.

Đối với 1 đợt thi đã chọn (Đợt 1 hoặc Đợt 2), thí sinh có thể đăng ký dự thi tại 1 trong các địa điểm thi tương ứng. Không giới hạn số lượng thí sinh đăng ký tại một địa điểm thi.

Thí sinh được đăng ký thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật và sử dụng kết quả thi để đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo theo yêu cầu của mỗi cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học có công nhận và sử dụng kết quả thi SPT để xét tuyển đại học chính quy. Theo đó, thí sinh cân nhắc lựa chọn, đăng kí dự thi tối thiểu 3 bài thi, tối đa 7 bài thi. Mỗi ca thi, thí sinh chỉ tham dự được tối đa 1 bài thi.

Để đăng ký dự thi, thí sinh sử dụng số căn cước công dân, số điện thoại, email cá nhân tạo Tài khoản thí sinh SPT 2026 trên trang web: https://khaothi.hnue.edu.vn/. Từ tài khoản đã đăng nhập, thí sinh kê khai/chỉnh sửa thông tin dự thi SPT, tải các minh chứng cần thiết và nộp lệ phí thi.

Lệ phí thi là 250.000đ/1 môn thi. Lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào.

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 15/3 đến 15/4/2026 (chi tiết về phương thức đăng kí dự thi sẽ được nhà trường thông báo sau).

Lịch thi cụ thể đối với mỗi đợt thi (2 ngày) như sau:

Nội dung, cấu trúc đề thi

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, nội dung các bài thi tương ứng với nội dung các môn học, môn thi cấp THPT; phù hợp với Chương trình phổ thông 2018 và định hướng dạy học, kiểm tra đánh giá của Bộ GD-ĐT.

Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp theo cấu trúc từng bài thi; đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi, trả lời các câu hỏi bằng cách tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và viết trên tờ giấy thi.

Các dạng câu hỏi và cách thức trả lời cụ thể như sau:

Đề thi tham khảo và đáp án - thang điểm các môn thi SPT 2026 sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của kỳ thi từ ngày 15/1.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng thông tin sẽ công bố điểm thi SPT trước ngày 15/6/2026. Khi đó, thí sinh tra cứu kết quả thi SPT bằng tài khoản cá nhân trên trang web chính thức của kỳ thi.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực 2026 chỉ có giá trị sử dụng trong xét tuyển đại học hệ chính quy năm tuyển sinh 2026.

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học công nhận và sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để xét tuyển đại học chính quy gồm:

Danh sách này sẽ được tiếp tục cập nhật, bổ sung trên trang web chính thức của kỳ thi SPT tại địa chỉ: https://khaothi.hnue.edu.vn.