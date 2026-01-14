Theo đó, năm 2026, trường tuyển sinh theo 4 phương thức:

Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

Với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký (trong đó điểm môn Toán nhân 2; trừ ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Tiếng Anh nhân 2) và điểm ưu tiên (nếu có).

Việc xét tuyển thẳng áp dụng với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi.

Cụ thể như sau:

Phương thức 2 (PT2 - xét tuyển kết hợp): Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức này áp dụng với thí sinh có điểm môn Toán từ 5 trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; riêng ngành Toán ứng dụng, điểm Toán phải đạt từ 6 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (tính đủ 3 năm THPT), trong đó môn Toán nhân hệ số 2; riêng ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điều kiện kèm theo là điểm trung bình từng môn trong tổ hợp xét tuyển ở mỗi năm học THPT không dưới 5,5 điểm.

So với năm ngoái, phương thức học bạ năm 2026 được chuyển sang hình thức xét tuyển kết hợp và bổ sung điều kiện điểm Toán thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với một số ngành đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TPHCM.

Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội với một số ngành đào tạo tại Hà Nội.

Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển gồm: Thí sinh thuộc diện và khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (thời gian đoạt giải không quá 3 năm, hiệu lực đến ngày 30/6/2026); thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên, được cấp sau ngày 30/6/2024.

Mức điểm ưu tiên sẽ được trường thông báo sau.

Năm 2026, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh 6.660 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao; 70 chỉ tiêu chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Như vậy, năm nay trường tăng 340 chỉ tiêu so với năm 2025, trong đó cơ sở chính Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu, phân hiệu tăng 180 chỉ tiêu.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển theo từng ngành của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2026 như sau: