Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14-15/8. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn. Điểm thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 19/8.

Đề thi lại môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang như sau:

Đề thi lại môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (mã đề 0233):

Các thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.