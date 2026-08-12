Trao đổi với VietNamNet, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, kỳ thi lại đối với các thí sinh Tuyên Quang sẽ được thực hiện đúng theo những quy trình, quy chế của kỳ thi chính thức.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT yêu cầu Tuyên Quang không sử dụng những người từng làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi ngày 11 và 12/6 cho kỳ thi lại.

Ông Chương cho hay, Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra, giám sát cả 3 khâu: Chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi.

“Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát. Các đoàn kiểm tra độc lập với thành phần gồm cán bộ Bộ GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương. Việc kiểm tra được duy trì xuyên suốt kỳ thi nhằm kịp thời chấn chỉnh sai sót, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi”, ông Chương nói.

Bộ cũng yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi, chậm nhất ngày 11/8.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Về kết quả điểm thi, phổ điểm, ông Chương cho hay: “Lần thi thứ nhất đã công bố thế nào, thì ở lần thi thứ hai sẽ được công bố như thế, để cả xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này”.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lại cho 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kỳ thi sẽ diễn ra ngày 14 và 15/8.

Vào 14h ngày 13/8, các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 14 và 15/8 là 2 ngày thi chính thức. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 19/8.

Theo kế hoạch, ở kỳ thi lại, 328 thí sinh vẫn thi tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, phường Minh Xuân; được bố trí tại 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên ở kỳ thi lại, trong đó có 328 thí sinh thi môn Toán, 326 thí sinh thi môn Ngữ văn, 207 thí sinh thi Ngoại ngữ (trong đó 198 em thi môn Tiếng Anh),...

Lịch thi lại tốt nghiệp THPT đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Quang như sau: