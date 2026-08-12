Theo kế hoạch, ngày 14-15/8, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp, sau hơn một tháng những bất thường về kết quả môn Toán được phát hiện.

Kỳ thi vẫn được tổ chức tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang với 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trong số này, 326 thí sinh thi Ngữ văn, 328 thí sinh thi Toán và 207 thí sinh thi Ngoại ngữ. Các thí sinh thi lại những môn đã dự thi trước đó.

Chiều 13/8, thí sinh làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Ngày 14/8, các em thi Ngữ văn và Toán. Sáng 15/8, thí sinh thi 2 môn tự chọn, chiều cùng ngày là thời gian dự phòng.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Từ 147 điểm 10 Toán đến 29 bị can

Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố ngày 1/7, những số liệu bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

Cụ thể, điểm thi có 328 thí sinh, trong đó 6 thí sinh tự do, nhưng ghi nhận 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh. Điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi. Trong một số nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau, phần lớn đạt điểm cao và chỉ có 3 thí sinh dưới 8 điểm.

Ngày 3/7, Bộ GD-ĐT cho biết kết quả thi môn Toán tại Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với ngành giáo dục, các cơ quan liên quan rà soát, xác minh.

Tại cuộc họp báo ngày 9/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan điều tra xác định tại điểm thi có hành vi vi phạm quy chế. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi, đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán.

Ngoài ra, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, giữ nhiệm vụ thư ký điểm thi, được xác định đã vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Duy từ ngày 5/7.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết động cơ, mục đích ban đầu được xác định là “vì thành tích”.

Đối tượng Nguyễn Hà Duy - giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đến ngày 5/8, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu còn xác định giáo viên đã vào nhắc bài tại các phòng thi, một số thí sinh trao đổi bài và có sự móc nối giữa phụ huynh với giáo viên.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đại diện Cục An ninh điều tra cho biết đây là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không khách quan, công bằng.

Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quyết định hủy kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại tốt nghiệp.

Lựa chọn kỹ nhân sự làm thi, công an bảo vệ nhiều khâu

Ngày 6/8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp. Theo đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại tốt nghiệp.

Về nhân sự làm thi được yêu cầu điều động từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ việc tại kỳ thi chính thức. Tỉnh không bố trí người có người thân dự thi hoặc người đang bị xem xét trách nhiệm, có liên quan trực tiếp đến sai phạm trước đó.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp lại tại Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo

Công an tỉnh cũng được giao bảo đảm an ninh tại các khâu từ nhận đề, in sao, vận chuyển đề, coi thi, làm phách, chấm thi đến phúc khảo.

Theo kế hoạch, 1 cán bộ công an tham gia nhận đề thi tại Bộ GD-ĐT; 2 cán bộ làm nhiệm vụ tại khu vực in sao; 6 cán bộ được bố trí tại điểm thi; 2 cán bộ tham gia khâu làm phách và 6 cán bộ làm nhiệm vụ trong quá trình chấm thi. Ngoài ra, 3 cán bộ công an kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ in sao đề thi, trong đó có việc hỗ trợ thiết bị áp chế thông tin vô tuyến điện và cổng kiểm soát an ninh.

Theo kế hoạch, từ chiều 12/8, 5 cán bộ kiểm tra máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ, hệ thống camera và các thiết bị phục vụ coi thi, chấm thi. Công an tỉnh cũng được giao tăng cường phát hiện việc sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận; phối hợp xử lý việc phát tán đề thi, thông tin xấu độc và thông tin sai sự thật (nếu có) liên quan đến kỳ thi.

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, yêu cầu các lực lượng không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến an ninh, trật tự kỳ thi; phân công rõ người, rõ việc, đồng thời tăng cường rà soát, quản lý cư trú trước, trong và sau kỳ thi.

Xét tuyển đại học riêng với 328 thí sinh

Cùng với kỳ thi lại, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phương án xử lý hồ sơ xét tuyển đại học của 328 thí sinh.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), hồ sơ đăng ký nguyện vọng của nhóm thí sinh này vẫn được lưu trên hệ thống nhưng chuyển sang trạng thái tạm dừng, không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung từ ngày 5-10/8.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. Ảnh: Thạch Thảo

Việc này giúp các hồ sơ không làm thay đổi điểm trúng tuyển và không làm giảm cơ hội của những thí sinh khác. Khi có kết quả thi hợp lệ và đáp ứng đầy đủ điều kiện dự tuyển, hồ sơ của 328 thí sinh sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Các thí sinh vẫn phải đáp ứng cùng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình như những thí sinh khác.

Đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết trường sẵn sàng tiếp nhận, xét tuyển bổ sung nếu thí sinh được xác định không vi phạm quy chế và đáp ứng điều kiện đầu vào.

Tương tự, Đại diện ĐH Kinh tế Quốc dân cũng cho biết việc tách nhóm 328 thí sinh khỏi quá trình lọc ảo chung vừa giúp bảo đảm tính công bằng, ổn định của hệ thống tuyển sinh, vừa giữ nguyên quyền tham gia xét tuyển của các em trên cơ sở kết quả thi hợp lệ.