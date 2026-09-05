Chia sẻ về những vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên, bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, cho biết không có một cơ quan duy nhất bắt đầu suy yếu ngay khi bước qua tuổi 40. Quá trình lão hóa diễn ra từ từ, ở mỗi cơ quan với tốc độ khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, lối sống, dinh dưỡng, vận động và bệnh lý đi kèm.

Nếu hỏi bộ phận nào khiến con người dễ nhận ra tuổi tác nhất, đôi mắt thường là một trong những câu trả lời đầu tiên bởi lão thị thường xuất hiện ở giai đoạn này. Ở phụ nữ, những thay đổi liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh cũng dần rõ hơn.

Trong khi đó, cơ bắp, xương, mạch máu, thận và nhiều cơ quan khác tiếp tục thay đổi theo thời gian nhưng tốc độ ở mỗi người không giống nhau.

Để có sức khỏe tốt, ngay khi bước sang tuổi trung niên, người dân cần làm 6 điều này:

1. Duy trì vận động đều đặn

Bác sĩ Duy cho biết, mọi người có thể thể lựa chọn đi bộ nhanh, đạp xe, bơi hoặc các hình thức vận động phù hợp với thể trạng, kết hợp bài tập tăng sức mạnh cơ. Điều quan trọng không phải tập thật nặng mà là duy trì đều đặn và lựa chọn hình thức có thể gắn bó lâu dài.

Duy trì khối cơ và sức mạnh cơ bắp đặc biệt quan trọng khi tuổi tăng, giúp cơ thể vận động linh hoạt và hỗ trợ khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày.

Sau tuổi 40 bạn nên ăn uống khoa học hơn. Ảnh: Hoa Linh

2. Ăn đủ và cân đối

Bữa ăn cần đa dạng thực phẩm và cung cấp đủ năng lượng, các nhóm chất, trong đó chú ý nguồn đạm phù hợp, rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ.

Người mắc bệnh thận hoặc các bệnh lý cần chế độ ăn riêng nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, tránh tự ý kiêng khem quá mức.

3. Ăn bớt mặn

Giảm muối là một trong những thay đổi đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe lâu dài. Bạn có thể bắt đầu bằng việc giảm nước chấm, hạn chế các món kho, muối quá đậm, mì ăn liền và thực phẩm chế biến sẵn.

Thói quen ăn mặn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và tạo thêm gánh nặng cho tim mạch, thận.

4. Giữ giấc ngủ đều đặn

Ngủ đủ và duy trì giờ giấc sinh hoạt tương đối ổn định giúp cơ thể có thời gian phục hồi. Nếu tình trạng mất ngủ, khó ngủ hoặc ngủ không sâu kéo dài, người dân cần tìm nguyên nhân thay vì mặc định đó là biểu hiện bình thường của tuổi tác.

5. Không hút thuốc, hạn chế rượu bia

Thuốc lá và việc sử dụng rượu bia thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Vì vậy, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là những thay đổi có ý nghĩa đối với sức khỏe lâu dài.

6. Thận trọng khi sử dụng thuốc và sản phẩm “bổ”

Mọi người không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài, đặc biệt khi chưa được bác sĩ tư vấn. Tương tự, chúng ta cần thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo là “bổ gan”, “bổ thận”, “thải độc” khi chưa rõ thành phần, nguồn gốc và sự cần thiết.

Việc sử dụng thuốc hoặc thực phẩm bổ sung không phù hợp có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt ở người đang mắc bệnh mạn tính hoặc sử dụng nhiều loại thuốc.

Theo bác sĩ Duy, người trung niên cần đi khám sớm khi xuất hiện đau hoặc nặng ngực, khó thở tăng dần, đột ngột yếu hoặc tê một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, mất hoặc giảm thị lực đột ngột. Các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, đi ngoài ra máu, tiểu ra máu, phù, thay đổi bất thường kéo dài về tiểu tiện hoặc sụt cân không chủ ý cũng cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân.