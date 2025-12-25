Dưới đây là đề thi môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025-2026:

Trần Quốc Dũng - từng đạt giải quốc gia, chủ nhiệm CLB Toán Lim nhận xét đề thi ngày 1 năm nay ở mức trung bình, tương đương năm trước. Trong đó, câu 2 là điểm mới khi xuất hiện một bài toán thực tế khá lạ trong khuôn khổ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Theo đánh giá của Dũng và nhóm gợi ý lời giải, đề gồm các dạng toán quen thuộc nhưng vẫn có yếu tố mới: Bài 1 yêu cầu vận dụng tính đồng biến - nghịch biến ở ý a và khai thác thêm kiến thức lượng giác ở ý b; Bài 2 là bài toán thực tế kết hợp hình học không gian với bất đẳng thức nên có thể gây bất ngờ cho thí sinh; Bài 3 thuộc dạng số học, mức độ không quá phức tạp và có thể vận dụng kiến thức THCS; còn Bài 4 gồm hai ý có thể xử lý bằng phương pháp liệt kê và bất biến ngay trong phòng thi.

Dưới đây là gợi ý lời giải chi tiết do nhóm Trần Quốc Dũng, Nguyễn Duy Khương, Nguyễn Dương Minh, Nguyễn Minh Huy và Bạch Thái Sơn thực hiện:

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, với hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 em so với năm trước. Môn Toán có 679 thí sinh tham gia.

Kỳ thi được bố trí tại 39 hội đồng thi với 421 phòng, cùng 1.338 cán bộ coi thi được huy động từ các địa phương.

Ngày 25/12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 5 môn ngoại ngữ. Riêng môn Tin học thi lập trình trên máy tính. Ngày 26/12, kỳ thi tiếp tục với các bài thi viết các môn tự nhiên; thi nói đối với ngoại ngữ và thi lập trình đối với môn Tin học.