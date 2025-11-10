Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày là 25-26/12, tại 34 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, ngày 25/12: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Ngày 26/12: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Giờ cắt bì đề thi tại phòng thi là 7h50. Thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi vào 8h.

Bộ GD-ĐT cho hay, nội dung thi sẽ theo Chương trình Giáo dục Phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT và Thông tư 17/2025/TT-BGDĐT. Đối với các môn thi ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật sẽ theo Chương trình Giáo dục Phổ thông hiện hành và Công văn 4171/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT.

Trước ngày 25/11, các Hội đồng coi thi cần gửi bản đăng ký số lượng thí sinh dự thi về Bộ GD-ĐT.

Trước ngày 5/12, các Hội đồng coi thi gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi về Bộ GD-ĐT.

Các Hội đồng coi thi khai mạc vào ngày 24/12 và sẽ tổ chức cho thí sinh thi thử bài thi nói các môn Ngoại ngữ, việc thi thử hoàn thành trước 16h00. Các đơn vị tự chuẩn bị đề thi nói để thí sinh thi thử hoặc cho thí sinh giới thiệu về bản thân.

Ở buổi thi nói của các môn ngoại ngữ, khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số của đề thi, nội dung của câu hỏi trong đề thi trước khi bắt đầu trả lời bằng ngôn ngữ dự thi. Thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh, đề cập đến các thông tin cá nhân trong phần trả lời, tạo ra các tiếng động nhằm đánh dấu phần thi của mình (nếu vi phạm quy định này, bài thi nói của thí sinh sẽ bị coi là vi phạm quy định). Khi ghi âm bài thi, thí sinh phải nói to, rõ ràng.

Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 21/1/2026.

Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 sẽ được tổ chức trong các ngày 24, 25 và 26/3/2026 tại Hà Nội. Công bố danh sách học sinh được triệu tập đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 vào ngày 3/4/2026.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi. Kỳ thi góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Thông qua kỳ thi cũng phát hiện người học có năng khiếu về môn học để bồi dưỡng, tạo nguồn, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

Ở năm học trước, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, có 3.803 thí sinh đạt giải trên tổng số 6.482 thí sinh dự thi, chiếm 58,68%.