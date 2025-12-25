Thí sinh dự thi ở 13 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 6 môn ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật.

Kỳ thi được tổ chức tại 39 Hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD-ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.

Hơn 6.750 thí sinh tranh tài chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025. Ảnh minh họa.

Trong ngày 25/12, thí sinh tham gia thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và các môn Ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật; đồng thời dự thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Theo báo cáo nhanh từ các Hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi.

Ngày 26/12, kỳ thi sẽ tiếp tục với các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.