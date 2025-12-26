Dưới đây là đề thi môn Toán ngày thi thứ hai của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026:

Trần Quốc Dũng - người từng đoạt giải quốc gia môn Toán, chủ nhiệm CLB Toán Lim - nhận định đề thi ngày 2 gồm ba câu. Ở câu 5, bài toán hình học xoay quanh tính chất của một điểm đặc biệt. Trong đó, ý b được đánh giá là khó hơn do xuất hiện nhiều đường tròn khiến quá trình chứng minh trở nên phức tạp.

Câu 6 cũng tạo thử thách rõ rệt: ý a dễ gây lúng túng khi thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay, đòi hỏi khả năng tính toán chính xác ngay trên giấy. Ý b là bài toán biến đổi bất đẳng thức liên quan đến đa thức, yêu cầu kỹ thuật trình bày tốt để tìm hướng giải hiệu quả.

Câu 7 phân hóa rõ rệt năng lực thí sinh. Ý a ở mức độ vừa phải nhưng ý b cần nhiều thao tác tổng hợp và tư duy sâu, do đó chỉ những học sinh có nền tảng toán học vững chắc mới có thể hoàn thiện trọn vẹn.

Theo thầy Dũng, nếu như ngày thi đầu tiên có một số điểm mới lạ thì sang ngày thứ hai, cấu trúc đề đã trở nên quen thuộc hơn với cách ra đề những năm gần đây. Tổng thể, mức độ khó tương đương kỳ thi năm 2024 - 2025.

Dưới đây là gợi ý lời giải chi tiết do nhóm của Trần Quốc Dũng, Nguyễn Duy Khương, Nguyễn Dương Minh, Nguyễn Minh Huy và Bạch Thái Sơn thực hiện:

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, với hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 em so với năm trước. Môn Toán có 679 thí sinh tham gia.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi được bố trí tại 39 hội đồng thi với 421 phòng, cùng 1.338 cán bộ coi thi được huy động từ các địa phương.

Hôm nay 26/12, kỳ thi diễn ra với các bài thi viết các môn tự nhiên; thi nói đối với môn ngoại ngữ và thi lập trình đối với môn Tin học.

Trước đó, ngày 25/12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 5 môn ngoại ngữ. Riêng môn Tin học thi lập trình trên máy tính.