Đề xuất do Bộ Y tế đưa ra trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, đang được lấy ý kiến rộng rãi.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất mở rộng dịch vụ tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, tạo điều kiện để người dân được quản lý, theo dõi sức khỏe ngay tại cộng đồng thông qua nền tảng số.

Theo dự thảo, Bộ Y tế sẽ xây dựng và triển khai Nền tảng Trạm y tế xã thống nhất trên toàn quốc. Nền tảng này có nhiệm vụ tạo lập, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân "đúng, đủ, sạch, sống"; liên thông với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia; quản lý, khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử của người dân trên toàn quốc. Dự thảo đặt mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã triển khai nền tảng này trước ngày 31/12/2027.

Chuyển đổi số đem lại nhiều lợi ích trong khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: T.Phương

Người dân có thể gửi yêu cầu tư vấn sức khỏe thông qua nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa để được cán bộ y tế hướng dẫn chăm sóc tại nhà, theo dõi tình trạng sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính hoặc tư vấn sử dụng dịch vụ y tế phù hợp khi cần thiết.

Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến; nhận thông báo nhắc lịch tái khám, tiêm chủng, uống thuốc; theo dõi, cảnh báo các chỉ số sức khỏe; được hỗ trợ quản lý sức khỏe đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và các nhóm ưu tiên khác.

Người dân không phải khai lại thông tin khi đi khám

Bộ Y tế cũng định hướng triển khai đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.

Theo đó, khi đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, người dân sẽ sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, không phải cung cấp lại thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật hay lịch sử khám chữa bệnh đã được cập nhật trong hệ thống.

Dự thảo định hướng triển khai mô hình bác sĩ gia đình gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Theo đó, người dân sẽ được quản lý sức khỏe ngay tại cộng đồng, tăng cường theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, đặc biệt đối với người mắc bệnh không lây nhiễm, người cao tuổi và các nhóm cần được quản lý sức khỏe thường xuyên.

Theo Bộ Y tế, việc phát triển nền tảng số, hồ sơ sức khỏe điện tử và mô hình bác sĩ gia đình sẽ góp phần chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe", giúp người dân được theo dõi liên tục ngay tại tuyến y tế cơ sở.