Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hộ, cá nhân kinh doanh và giao Chính phủ quy định mức này.

Việc sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền.

Với nội dung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe điện chạy bằng pin, theo Bộ trưởng, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến trong thường trực Ủy ban nhất trí với đề xuất của Chính phủ, có thể cân nhắc việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân để tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn hiện nay.

Chính phủ cần báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp các căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách.

Một số ý kiến cho rằng, quá trình xem xét, ban hành Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT đã thảo luận kỹ về các nội dung liên quan đến quy định về mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế. Chính phủ cần giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo, thuyết phục hơn về lý do đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ thẩm quyền quy định mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế.

Đa số ý kiến trong thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với định hướng bổ sung quy định miễn thuế TNDN đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ để bảo đảm công bằng, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể.

Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỷ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.

Làm rõ thêm các vấn đề, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh hiện nay, nếu không có cơ chế đủ linh hoạt để điều chỉnh các ngưỡng thuế, phí thì rất khó bảo đảm mục tiêu vừa tăng trưởng hai con số, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Về việc giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Ban đầu, cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật, tuy nhiên trước diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và rủi ro đứt gãy nguồn cung, việc giao Chính phủ quyết định trong từng thời điểm sẽ phù hợp hơn, giúp phản ứng chính sách nhanh và sát thực tiễn hơn.

Tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, để bảo đảm chất lượng và tạo sự thống nhất cao khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Trong đó, Chính phủ cần rà soát, thuyết minh rõ hơn và tăng tính thuyết phục đối với việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, cần được giải trình thấu đáo để đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Đồng thời, rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị sắp xếp, báo cáo Quốc hội bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ nhất, bảo đảm dự án luật được xem xét, thông qua kịp thời.