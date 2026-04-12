Theo nghị quyết, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết

Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành nghị quyết để quyết định điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của nghị quyết. Trường hợp khẩn cấp, Chính phủ điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại nghị quyết này.

Chính phủ phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất nếu thực hiện việc điều chỉnh trên.

Quốc hội quyết nghị trong thời gian có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước đó, tại phiên thảo luận về dự thảo nghị quyết, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) kiến nghị cân nhắc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết đến hết năm nay hoặc ít nhất tới 30/9.

Giải trình đề xuất này, Chính phủ cho biết dự kiến chính sách này sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.300 tỷ đồng/tháng. Như vậy, nếu áp dụng chính sách đến hết ngày 30/6 thì dự kiến ngân sách nhà nước sẽ hụt thu khoảng 18.250 tỷ.

Nếu cộng thêm 8.000 tỷ dự kiến chi bình ổn giá xăng, dầu thì tổng số hiện nay dự kiến đã chi và dự kiến sẽ chi hụt thu ngân sách nhà nước 26.250 tỷ đồng.

Do vậy, Chính phủ sẽ đối mặt với bài toán cân đối tài khóa. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư phát triển, giảm chi ngân sách, đầu tư công, ảnh hưởng đến các chương trình an sinh xã hội, tăng áp lực vay nợ công, tác động đến tăng trưởng trong dài hạn.

Việc xác định thời gian có hiệu lực của nghị quyết như đề xuất đến 30/6 đã được Chính phủ căn cứ thực tiễn và dự báo về tình hình xung đột ở Trung Đông đến thị trường xăng, dầu trong nước, đồng thời cân đối, tính toán tác động đến CPI, thu ngân sách để đề xuất khoảng thời gian tương đối trước bối cảnh xung đột là rất khó đoán định thời điểm kết thúc.

Đồng thời, để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới, Chính phủ đã trình Quốc hội giao Chính phủ quyết định điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của nghị quyết.

Do vậy, trường hợp cần kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị quyết để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ sẽ quyết định để điều chỉnh cho phù hợp.