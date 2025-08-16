Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách thu hút đối với chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, hiện nay chưa có quy định riêng về tiêu chí, quy trình tuyển chọn hay cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong khi đây là các nhân vật chủ chốt để triển khai các chương trình, đề án lớn về công nghệ, đô thị thông minh, hạ tầng số, an ninh mạng...

Việc này khiến cho công tác tìm kiếm và tiến cử nhân tài chiến lược gặp nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia giỏi trong và ngoài nước chưa sẵn sàng tham gia do thiếu bảo đảm pháp lý và điều kiện làm việc tương xứng.

Ảnh minh họa

Mục tiêu được đề ra là đến năm 2030 thu hút, tuyển chọn và trọng dụng ít nhất 100 chuyên gia để thực hiện các chương trình, dự án đặc biệt quan trọng, chiến lược trọng yếu, sáng kiến đột phá trong lĩnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là các ngành công nghệ chiến lược.

100% chuyên gia được giao nhiệm vụ cụ thể, có sản phẩm đầu ra gắn với các chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kèm theo cơ chế đãi ngộ và đánh giá minh bạch.

Từ năm 2030 trở đi, giữ chân 100 chuyên gia hàng đầu đã có ở giai đoạn 1; phát triển không giới hạn số lượng chuyên gia hàng đầu là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Dự thảo nghị định quy định chế độ, chính sách với chuyên gia. Tiền lương được thỏa thuận, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao trên cơ sở tham khảo mức lương đã hưởng của chuyên gia và mức tiền lương trung bình trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Tiền thưởng mỗi năm do cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án quyết định căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tối đa 4 tháng tiền lương theo hợp đồng.

Thưởng tối thiểu 30% lợi nhuận thu được từ việc cho thuê, bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng, tự khai thác, sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tối thiểu 30% giá trị của kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định khi góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ hoặc thành lập doanh nghiệp...

Chuyên gia được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu. Ngoài ra, chuyên gia được miễn thuế thu nhập cá nhân, được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ.

Chuyên gia cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc cung cấp căn hộ tiêu chuẩn, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia; được chi trả kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi khoa học ở nước ngoài khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án cử.

Chuyên gia được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện không quá 1% tiền lương một năm theo hợp đồng lao động; hàng năm được hưởng 7 ngày nghỉ dưỡng trong nước và được hỗ trợ kinh phí (tối đa 1 tháng lương theo hợp đồng lao động) cho bản thân cùng thành viên gia đình (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi); được nghỉ phép theo quy định của pháp luật; được chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm cho chuyên gia cùng thành viên gia đình (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi) về nước.

Chuyên gia được tôn vinh hoặc ghi nhận sự đóng góp khi chính thức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và khi kết thúc nhiệm vụ theo hợp đồng lao động; lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước gặp mặt, biểu dương, lắng nghe kiến nghị, đề xuất; được tham gia các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Dự thảo nghị định đề xuất sau khi kết thúc nhiệm vụ, chuyên gia là người nước ngoài được ưu tiên nhập quốc tịch Việt Nam nếu có nguyện vọng.

Chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có nguyện vọng thì được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức không qua thi tuyển nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, chuyên gia còn được xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý không cần đáp ứng điều kiện về thời gian công tác, quy hoạch và các điều kiện khác theo quy định nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Chuyên gia được hỗ trợ tìm trường học cho con và hỗ trợ học phí cho con dưới 18 tuổi; được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho mỗi thành viên trong gia đình không quá 1% tiền lương một năm.

Gia đình chuyên gia cũng được hỗ trợ giới thiệu, tạo điều kiện tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp; được cấp thị thực nhiều lần, thẻ tạm trú tương ứng với thời gian làm việc của chuyên gia (nếu có).

Sau 12 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng, nếu chuyên gia đáp ứng yêu cầu chương trình, nhiệm vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề cử chuyên gia được thưởng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến cử thành công chuyên gia cũng được hưởng chế độ thưởng để khuyến khích, động viên kịp thời.