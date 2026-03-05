Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ sự xúc động khi khép lại chặng đường hơn 6 năm giữ cương vị Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12.

Ông nhắc lại dấu mốc ngày 28/7/2019, khi được Ban chấp hành tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo ông, đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, đoàn viên và người lao động cả nước.

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu chia tay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

“Ý thức rõ trọng trách được Bộ Chính trị giao phó và trách nhiệm trước đoàn viên, người lao động, tôi luôn nỗ lực cùng tập thể Đảng đoàn, Ban thường vụ, Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành Tổng Liên đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh” - ông Khang chia sẻ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang nhận nhiệm vụ mới

Theo ông Nguyễn Đình Khang, những năm qua, tổ chức Công đoàn đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước phòng chống đại dịch Covid-19, hệ thống công đoàn đã chủ động tham mưu nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, góp phần ổn định đời sống và duy trì sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều chủ trương lớn liên quan đến tổ chức Công đoàn đã được ban hành, như Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ông Nguyễn Đình Khang có hơn 6 năm 7 tháng gắn bó với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Cùng với đó, Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua nhiều bộ luật quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, như Bộ luật Lao động 2019 và Luật Công đoàn 2023-2025...

Theo ông Khang, những năm tháng gắn bó với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đã giúp ông hiểu sâu sắc hơn về đời sống, việc làm và tâm tư của người lao động.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua.

Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn tới bà Bùi Thị Minh Hoài - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - vì sự quan tâm, định hướng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Ông Nguyễn Đình Khang đồng thời gửi lời tri ân tới các cấp công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước đã đồng hành, ủng hộ trong suốt quá trình công tác để ông hoàn thành nhiệm vụ tại tổ chức Công đoàn.

Hiện nay, ông Khang được Bộ Chính trị, Thủ tướng giao nhiệm vụ mới tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cho biết dù ở cương vị nào vẫn luôn tự hào vì đã có thời gian dài được học tập, rèn luyện và gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - được Ban chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13.

Ông Nguyễn Đình Khang chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn - tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ tin tưởng tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát huy kinh nghiệm, tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và người lao động.

Ông cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Nguyễn Đình Khang. Ông Tuấn cho biết, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, ông Khang cùng tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành Tổng Liên đoàn đã không ngừng đổi mới, đoàn kết lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang được Bộ Chính trị, Thủ tướng phân công đảm nhiệm trọng trách mới là Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời chúc ông Khang luôn mạnh khỏe, tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên cương vị mới.