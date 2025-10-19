Dưới đây là một số tình huống mới được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Cô gái đi xe máy lao vào ô tô đỗ bên đường khó hiểu

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống diễn ra vào trưa ngày 15/10 ở Chợ Lách, Vĩnh Long và được camera hành trình của chính ô tô ghi lại.

Theo đoạn video, dù ô tô đang dừng đỗ chiếm một phần đường nhưng có thể thấy cô gái đi xe máy đã thiếu quan sát, tông vào đuôi xe ô tô và ngã sõng soài ra đường. May mắn cô gái có thể đứng dậy ngay, chưa rõ thiệt hại về tài sản.

Xe máy đi ngược chiều đốn ngã xe máy vượt đèn đỏ

(Nguồn video: Hoàng Minh)

Tình huống khá bi hài diễn ra vào trưa 14/10 trên đường Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Theo đó, xe máy chở hàng đã đi ngược chiều và băng sang đường khi đèn xanh, nhưng gặp một xe máy khác vượt đèn đỏ ở hướng cắt ngang, dẫn tới va chạm khiến cả hai bên ngã ra đường.

Xe máy lấn làn ở khúc cua, tông thẳng vào đầu ô tô

(Nguồn video: Tăng Hạnh)

Vụ va chạm xảy ra vào sáng ngày 13/10 trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua Thanh Tịnh (Thái Nguyên). Tại khúc cua đông ô tô, một người đi xe máy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua một chiếc xe tải lớn.

Ở tốc độ cao, xe máy lao thẳng vào đầu ô tô có gắn camera hành trình. Cú va chạm khá mạnh khiến người đi xe máy bị thương nặng, tiên lượng xấu.

Xe máy cố lách lên, bị ô tô đang sang đường tông trúng

(Nguồn video: Huỳnh Khải)

Tình huống va chạm khá nguy hiểm xảy ra vào chiều ngày 14/10 tại đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn, TPHCM).

Khi chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đang dừng để nhường đường cho các xe đi ra từ toà nhà văn phòng thì một nam thanh niên đi xe máy vẫn cố vượt lên với tốc độ cao. Do khuất tầm nhìn, người này đã bị một chiếc SUV tông phải ngã ra đường và tỏ ra khá đau.

Người đàn ông đầu trần, đi xe máy ngược chiều trên đường và cái kết

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống được cho là diễn ra tại ngoại thành TPHCM và được một người ngồi ở ghế phụ ô tô con ghi lại. Trong clip, người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thản nhiên lao vào làn ngược chiều giữa dòng xe đông đúc, bất chấp nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Tuy nhiên, chưa kịp đến được lối mở sang đường thì người đàn ông này gặp đúng tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, khiến pha “đi tắt” liều lĩnh trên lập tức bị phát hiện và ngăn chặn, đồng thời người này còn có thể bị xử phạt rất nặng.

